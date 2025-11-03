3 de noviembre de 2025 - 14:01

Ni espirales ni citronela: el truco casero más efectivo para eliminar mosquitos del jardín

Este método natural se volvió uno de los trucos de hogar más usados para mantener el jardín libre de mosquitos sin dañar el medio ambiente.

El truco natural con café y clavo de olor protege el jardín del hogar.

El truco natural con café y clavo de olor protege el jardín del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Con la llegada del calor, los mosquitos se multiplican y vuelven imposible disfrutar del jardín. Aunque muchos recurren a espirales o velas de citronela, estos métodos tienen eficacia limitada y, en algunos casos, liberan humo o compuestos químicos poco saludables. Frente a esto, un truco casero sencillo, ecológico y económico se convirtió en la solución más efectiva: usar café seco y clavo de olor.

Leé además

Es una técnica sencilla pero efectiva, ideal para quienes desean mantener su auto cuidado sin gastar de más.

Mezclar detergente con glicerina en el auto: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
Este método sencillo y económico permite prolongar la vida de los girasoles, sobre todo cortados.

Una cucharada de limón a la planta de girasol: por qué la recomiendan en verano

Por Lucas Vasquez

Este método, que se popularizó en redes sociales y en foros de hogar sostenible, aprovecha el aroma intenso del café y las propiedades repelentes del clavo de olor, un ingrediente natural que los mosquitos detestan. Su combinación genera un humo suave y aromático que ahuyenta los insectos en pocos minutos, sin necesidad de usar insecticidas comerciales.

image

Prepararlo es muy fácil: solo necesitás café molido seco (puede ser el que sobra del filtro) y una pequeña fuente metálica o de cerámica. Se colocan dos cucharadas de café y algunos clavos de olor, y se enciende una pequeña parte con un fósforo. El humo que desprende es agradable, dura varios minutos y tiene un doble efecto: elimina los mosquitos y deja un perfume natural en el ambiente.

Por qué funciona este truco natural

Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los aromas fuertes como los del clavo de olor y el café contienen compuestos volátiles que interfieren con los sensores olfativos de los mosquitos. Esto les impide detectar la presencia humana, alejándolos rápidamente. Además, a diferencia de los productos químicos, este método no afecta a las plantas ni contamina el aire.

image

Otra ventaja es que podés usar este truco tanto en interiores como en exteriores. En el jardín, funciona mejor si lo colocás cerca de las zonas donde suele haber más humedad, como macetas o fuentes de agua. Repetirlo dos o tres veces por semana es suficiente para mantener alejados a los insectos.

Este truco casero, además de ecológico, es económico y totalmente seguro para niños y mascotas. Una forma natural y efectiva de disfrutar del hogar y del jardín sin mosquitos y con un aroma que sorprende.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Combinar estos trucos en el cuidado, permite disfrutar las flores en casa por más tiempo sin tirarlas en pocos días.

Cómo recuperar las flores marchitas con un truco simple y efectivo

Por Lucas Vasquez
Con paciencia, es posible notar que los pájaros regresen regularmente cuando encuentren alimento seguro.

Los pájaros cómo zorzales y gorriones visitarán la ventana de tu casa si juntas cáscaras de fruta y semillas

Por Lucas Vasquez
La funda para celulares de casi 3 kilos que busca disminuir el uso de los dispositivos. 

El nuevo truco para disminuir el uso de los celulares: una funda de casi 3 kilos

Por Redacción
Este truco no necesita productos adicionales o recurrir a soluciones riesgosas para prender el fuego en la churrasquera.

Ni aceite ni alcohol: el truco fácil con un elemento inesperado que prende el fuego en segundos

Por Redacción