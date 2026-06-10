10 de junio de 2026 - 16:45

Tradición brutal en Islandia: arrojan miles de aves por acantilados para salvar una especie en peligro de extinción

Las crías se desorientan por las luces artificiales y terminan en calles, jardines o debajo de autos. Por eso, familias enteras salen a rescatarlas.

3b33466d-8fbd-4bc7-8359-c77e45246e93
Por Cristian Reta

En las Islas Vestman, en Islandia, una escena puede parecer brutal a primera vista: personas que levantan pequeñas aves y las lanzan desde los acantilados hacia el mar. Pero detrás de ese gesto hay una misión de rescate: ayudar a las crías de frailecillo atlántico, que se desorientan por las luces del pueblo cuando intentan llegar al océano.

Leé además

Aprueban en Argentina los vinos sin alcohol o con menor graduación alcohólica.

Vino con alcohol y vino sin alcohol: dos productos, dos mercados
La habitación de Lionel Messi y una tradición que enciende la mística y las teorías para este Mundial 2026. 

Tradición mística en la Selección Argentina: la habitación de Messi ya genera teorías para el Mundial 2026

Por qué las crías terminan perdidas en el pueblo

El problema empieza cuando las crías, llamadas pufflings, dejan sus nidos para buscar el océano. Estas aves se orientan por la luz de la luna, pero las luces artificiales de los pueblos las confunden.

En lugar de llegar al agua, terminan perdidas en las calles, jardines o debajo de los autos, donde corren el riesgo de morir. Ahí es cuando entran en acción las "patrullas de frailecillos".

image

Niños y adultos salen de noche con linternas y cajas de cartón para rescatar a los ejemplares desorientados. Es una movilización total: los habitantes patrullan las esquinas para recoger a estos pequeños pajaritos y guiarlos hacia el océano.

El momento en que las lanzan al mar

Al día siguiente, los rescatistas llevan las cajas a los acantilados. Allí, lanzan a los frailecillos al aire o al mar para ayudarlos a retomar su camino correcto hacia el océano.

Este gesto es vital: Islandia alberga entre el 60% y el 80% de la población mundial de esta especie. Sin esta ayuda, muchas crías no sobrevivirían a su primer encuentro con la civilización.

Embed - Arroja a un frailecillo por su bien #notodovalepodcast #animales #aves #pajaros #naturaleza

Se estima que en el país viven entre 8 y 10 millones de frailecillos cada verano, lo que supera por mucho a la población humana de la isla.

Por qué participan niños y familias

En las Islas Vestman, el rescate de los frailecillos bebés se volvió una tarea compartida por toda la comunidad. Durante la noche, adultos y chicos salen con linternas y cajas de cartón para buscar a las crías que terminaron perdidas en calles, patios o veredas. Más que una tradición curiosa, es una forma de enseñar desde pequeños cómo proteger a las aves que no logran llegar solas al mar.

Qué amenaza a las crías

El principal problema aparece cuando los pufflings dejan sus nidos y deberían orientarse por la luz natural del océano. En cambio, muchas veces se confunden con las luces artificiales del pueblo y terminan lejos de la costa, expuestos a autos, gatos, perros, jardines o zonas urbanas. Por eso, recogerlos y llevarlos nuevamente hacia los acantilados puede ser clave para que retomen su camino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fuertes lluvias en Ecuador.

Las lluvias no dan tregua en Ecuador: ya hay 19 muertos y más de 119.000 afectados

Por Redacción Mundo
Tensión en Irlanda: escalan las protestas antiinmigrantes tras un violento episodio en Belfast

Tensión en Irlanda: escalan las protestas antiinmigrantes tras un violento episodio en Belfast

Por Redacción Mundo
Una congresista ordenó la suspensión provisional de Petro hasta que terminen las elecciones en Colombia.

Una congresista ordenó la "suspensión provisional" de Petro hasta que terminen las elecciones en Colombia

Por Redacción Mundo
El insólito motivo por el que despidieron a una trabajadora de 22 años. 

Insólito: una joven fue despedida porque insistía en llegar al trabajo dos horas antes de su turno

Por Cristian Reta