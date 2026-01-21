El cruce de mensajes entre Juana Tinelli y un conocido influencer que alimenta rumores: ¿romance en puerta?

Desde inicios del año, los jovenes se intercambian mensajes en redes sociales y los rumores de amorío crecen.

Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Hace algunos meses, en medio de su crisis familiar, se supo que Juanita Tinelli y el modelo Bautista Cuiña, su entonces novio estaban pasando un momento complicado. Ninguno se encargo de desmentir o aceptar la separación, pero los comentarios cruzados entre ella y un influencer terminaron de confirmarlo.

La hija menor de Marcelo Tinelli subió un video de una sesión de fotos en bikini, mostrando su cambio de look y Tomás Mazza le comentó con un emoji de enamorado: "¿Por qué el video nunca termina?" Lajoven modelo no ignoró el piropo y le respondió: "Ya te respondí, fijate", confirmando que quizás no un noviazgo, pero sí existe un vínculo entre ellos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juana Tinelli (@juanittinelli1) Este paso por la publicación de Juanita no fue el único. Tomás Mazza le está comentando posteo desde hace varios días. La primera vez fue en un posteo que la hija del conductor hizo sobre sus vacaciones. "Guao", le puso él y ella contestó: "Uauu". Después, en otras fotos en bikini, anteriores al video, le puso: "Temazo", pero esta vez no obtuvo una respuesta.

Quién es Tomás Mazza, el nuevo pretendiente de Juanita Tinelli Es un influencer fitness, de 22 años, que se volvió conocido en stream, TikTok y Youtube. Tomás tiene cerca de 10 millones de seguidores entre todas sus cuentas. Es muy popular porque comparte sus entrenamientos, sus rutinas, pero también su día a día. Es una de las figuras del streaming actualmente.