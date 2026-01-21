21 de enero de 2026 - 10:34

El cruce de mensajes entre Juana Tinelli y un conocido influencer que alimenta rumores: ¿romance en puerta?

Desde inicios del año, los jovenes se intercambian mensajes en redes sociales y los rumores de amorío crecen.

Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Hace algunos meses, en medio de su crisis familiar, se supo que Juanita Tinelli y el modelo Bautista Cuiña, su entonces novio estaban pasando un momento complicado. Ninguno se encargo de desmentir o aceptar la separación, pero los comentarios cruzados entre ella y un influencer terminaron de confirmarlo.

Leé además

En el barro anunció la segunda temporada con la actuación de La China Suárez.

Netflix pone fecha al estreno de la temporada 2 de "En el barro" con La China Suárez

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

El proyecto de la China Suárez y L-Gante que enloqueció a Wanda Nara

Por Agustín Zamora

La hija menor de Marcelo Tinelli subió un video de una sesión de fotos en bikini, mostrando su cambio de look y Tomás Mazza le comentó con un emoji de enamorado: "¿Por qué el video nunca termina?" Lajoven modelo no ignoró el piropo y le respondió: "Ya te respondí, fijate", confirmando que quizás no un noviazgo, pero sí existe un vínculo entre ellos.

Embed

Este paso por la publicación de Juanita no fue el único. Tomás Mazza le está comentando posteo desde hace varios días. La primera vez fue en un posteo que la hija del conductor hizo sobre sus vacaciones. "Guao", le puso él y ella contestó: "Uauu". Después, en otras fotos en bikini, anteriores al video, le puso: "Temazo", pero esta vez no obtuvo una respuesta.

Quién es Tomás Mazza, el nuevo pretendiente de Juanita Tinelli

Es un influencer fitness, de 22 años, que se volvió conocido en stream, TikTok y Youtube. Tomás tiene cerca de 10 millones de seguidores entre todas sus cuentas. Es muy popular porque comparte sus entrenamientos, sus rutinas, pero también su día a día. Es una de las figuras del streaming actualmente.

Juana Tinelli
Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Juana Tinelli
Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Juana Tinelli
Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

Peleó en Párense de manos 2, el evento organizado por el influencr Luquitas Rodríguez. Eso le dio la oportunidad de representar a Argentina en la competencia similar que creó Ibai Llanos en España, La Velada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se estrena la segunda temporada de la serie franco-japonesa que se inspira en Succession.

Con 8 episodios: la serie al estilo de "Succession" que estrena su segunda temporada

Por Redacción Espectáculos
La nueva oferta que le hizo Netflix a Warner Bros.

Netflix hizo un cambio clave en su oferta con Warner Bros: es imposible rechazarla

Por Redacción Espectáculos
Los viejos tuits de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro. 

Reaparecen los tuits de Natacha Jaitt que exponían a Luciano Castro como mujeriego: "Atalo a tu marido"

Por Redacción Espectáculos
Miranda Rijnsburger, la esposa de Julio Iglesias, respondió a las denuncias de abusos sexuales. 

Qué dijo la esposa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual contra su marido: "Una gran tristeza"

Por Redacción Espectáculos