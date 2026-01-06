Oriana Sabatini respaldó a Anaís Castro tras manifestar la caída y el arresto de Nicolás Maduro

La conductora venezolana contó sobre la represión, el exilio y el dolor que atravesó para salir de su país y la hija de Catherine Fulop la defendió en redes.

La cantante respaldó a la conductora venezolana por su descargo a favor de la caída de Nicolás Maduro.

Viviendo hace varios años en la Argentina, la cantante, modelo y conductora venezola Anaís Castro compartió un crudo testimonio sobre la violencia, la persecución y el exilio que atravesaron sus familiares y amigos en su país durante los años del régimen Nicolás Maduro.

Su relato, emitido en Perros de la calle, el programa radial que conduce Andy Kusnetzoff, generó un fuerte impacto y sumó el respaldo público de Oriana Sabatini, quien se expresó con contundencia en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perroscalleok/status/2008210497124900897&partner=&hide_thread=false "LA GUARDIA NACIONAL SECUESTRÓ A MI MAMÁ Y A MI SOBRINA DE 2 AÑOS PORQUE SE IBAN DEL PAÍS Y TENÍAN DÓLARES"



Anaís Castro compartió su testimonio como venezolana de la situación en su país tras la captura de Nicolás Maduro y qué fue lo que la llevó a migrar a la Argentina. pic.twitter.com/YajDAtM1B3 — Perros de la Calle (@perroscalleok) January 5, 2026 En su estremecedor relato radial, Anaís Castro recordó que comenzó a manifestarse contra el gobierno de Venezuela siendo apenas una adolescente y describió episodios de represión, persecución política, censura, torturas y corrupción que marcaron su vida y la de su familia. Contó cómo fue reprimida en protestas estudiantiles, cómo la atención médica dependía de la filiación política y cómo vivió situaciones extremas, como ser desnudada y extorsionada por la Guardia Nacional en un aeropuerto.

También relató el secuestro de su madre, la muerte de compañeros y amigos, el exilio forzado de familiares y la imposibilidad de regresar a su país por miedo a represalias. “A nosotros nos contaminaron el alma y el corazón. Permítanme celebrar. Permítanme ser feliz”, expresó al justificar la alegría y el alivio que sintió ante la caída de uno de los símbolos del régimen.

Oriana Sabatini La cantante respaldó a la conductora venezolana por su descargo a favor de la caída de Nicolás Maduro. web El respaldo de Oriana Sabatini a Anaís Castro La hija de Catherine Fulop, utilizó su cuenta de X para apoyar a Anaís y defender el derecho de los venezolanos a manifestar alivio tras la detención de uno de los responsables del declive del país: “Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país”, escribió.