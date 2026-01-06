6 de enero de 2026 - 11:36

Oriana Sabatini respaldó a Anaís Castro tras manifestar la caída y el arresto de Nicolás Maduro

La conductora venezolana contó sobre la represión, el exilio y el dolor que atravesó para salir de su país y la hija de Catherine Fulop la defendió en redes.

La cantante respaldó a la conductora venezolana por su descargo a favor de la caída de Nicolás Maduro.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Viviendo hace varios años en la Argentina, la cantante, modelo y conductora venezola Anaís Castro compartió un crudo testimonio sobre la violencia, la persecución y el exilio que atravesaron sus familiares y amigos en su país durante los años del régimen Nicolás Maduro.

Su relato, emitido en Perros de la calle, el programa radial que conduce Andy Kusnetzoff, generó un fuerte impacto y sumó el respaldo público de Oriana Sabatini, quien se expresó con contundencia en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perroscalleok/status/2008210497124900897&partner=&hide_thread=false

En su estremecedor relato radial, Anaís Castro recordó que comenzó a manifestarse contra el gobierno de Venezuela siendo apenas una adolescente y describió episodios de represión, persecución política, censura, torturas y corrupción que marcaron su vida y la de su familia. Contó cómo fue reprimida en protestas estudiantiles, cómo la atención médica dependía de la filiación política y cómo vivió situaciones extremas, como ser desnudada y extorsionada por la Guardia Nacional en un aeropuerto.

También relató el secuestro de su madre, la muerte de compañeros y amigos, el exilio forzado de familiares y la imposibilidad de regresar a su país por miedo a represalias. “A nosotros nos contaminaron el alma y el corazón. Permítanme celebrar. Permítanme ser feliz”, expresó al justificar la alegría y el alivio que sintió ante la caída de uno de los símbolos del régimen.

Oriana Sabatini
El respaldo de Oriana Sabatini a Anaís Castro

La hija de Catherine Fulop, utilizó su cuenta de X para apoyar a Anaís y defender el derecho de los venezolanos a manifestar alivio tras la detención de uno de los responsables del declive del país: “Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país”, escribió.

Y agregó: “Hacelo si todavía creés que un venezolano tiene que justificar su alegría y alivio después de que hayan capturado a uno de los autores que perpetuaron todo este dolor”.

Oriana Sabatini
Luego, a través de Instagram, la cantante volvió a expresarse en la misma línea y compartió el video de la entrevista: “Tomate el tiempo y escuchá este testimonio de Anaís Castro si todavía creés que un venezolano tiene que andar justificando su alegría y alivio después de que capturaran a uno de los autores de tanto dolor”.

La postura de Oriana Sabatini fue clara y contundente: escuchar, respetar y no juzgar el dolor ni las reacciones de quienes vivieron el horror del exilio venezolano en primera persona.

Oriana Sabatini
