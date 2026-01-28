28 de enero de 2026 - 10:02

Nació Aitana, la hija de Camila Homs y el Principito Sosa

La modelo dio a luz por tercera vez este martes en el sanatorio Otamendi. Es su primera hija en común.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Con la llegada de Aitana, Homs se convierte en madre por tercera vez. Con el también futbolista Rodrigo de Paul comparten el amor por Francesca (7) y Bautista (4).

Camila Homs
Por su parte, el mediocampista de Estudiantes de La Plata también ya es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina (10), de la relación con la multidisciplinaria artista Carolina Alurralde.

Cómo nació el amor entre Camila Homs y José Sosa

La pareja comenzó su historia de amor de una manera inesperada. Vivían en el mismo edificio y fue ella quien dio el primer paso: “Yo lo encaré a él”, contó Homs entre risas, al recordar que le dejó una nota ofreciéndole yerba. Ese gesto simple marcó el inicio de un vínculo que creció rápido, lejos del ruido mediático y con una conexión inmediata.

Con el correr de los meses, la relación se consolidó y hoy comparten una familia ensamblada, proyectos y una primera hija juntos. La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.

