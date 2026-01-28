Nació Aitana, la hija de Camila Homs y el Principito Sosa

Por el momento, los flamantes padres no han hecho eco de la noticia y se espera que publiquen la primera foto de la niña en los próximos días.
Cómo nació el amor entre Camila Homs y José Sosa
La pareja comenzó su historia de amor de una manera inesperada. Vivían en el mismo edificio y fue ella quien dio el primer paso: “Yo lo encaré a él”, contó Homs entre risas, al recordar que le dejó una nota ofreciéndole yerba. Ese gesto simple marcó el inicio de un vínculo que creció rápido, lejos del ruido mediático y con una conexión inmediata.
Con el correr de los meses, la relación se consolidó y hoy comparten una familia ensamblada, proyectos y una primera hija juntos. La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.