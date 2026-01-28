Nació Aitana, la hija de Camila Homs y el Principito Sosa

Después de mucha expectativa - fueron 40 semanas de espera- y ansiedad , este martes nació Aitana, la primera hija de Camila Homs junto a José “El Principito” Sosa . La noticia fue confirmada a la revista Caras por fuentes cercanas a la familia de la modelo.

La China Suárez se hizo un tratamiento estético que revela que posee una inesperada condición

Se separaron Gastón Dalmau y su novio: los detalles sobre la ruptura y la decisión más difícil

Con la llegada de Aitana , Homs se convierte en madre por tercera vez. Con el también futbolista Rodrigo de Paul comparten el amor por Francesca (7) y Bautista (4) .

Por su parte, el mediocampista de Estudiantes de La Plata también ya es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina (10) , de la relación con la multidisciplinaria artista Carolina Alurralde .

Días atrás, Cami Homs había compartido con humor la demora del parto a través de sus redes sociales : “Llegando a las 40 semanas y esta niña sigue adentro de mi panza”. Finalmente, Aitana nació 72 horas despues del posteo.

Por el momento, los flamantes padres no han hecho eco de la noticia y se espera que publiquen la primera foto de la niña en los próximos días.

Cómo nació el amor entre Camila Homs y José Sosa

La pareja comenzó su historia de amor de una manera inesperada. Vivían en el mismo edificio y fue ella quien dio el primer paso: “Yo lo encaré a él”, contó Homs entre risas, al recordar que le dejó una nota ofreciéndole yerba. Ese gesto simple marcó el inicio de un vínculo que creció rápido, lejos del ruido mediático y con una conexión inmediata.

Camila Homs Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa. web

Con el correr de los meses, la relación se consolidó y hoy comparten una familia ensamblada, proyectos y una primera hija juntos. La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.