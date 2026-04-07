La participante debió ser atendida por el equipo médico tras su fuerte caída y se confirmó que no continuará en el certamen.

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

Este martes, Santiago del Moro anunció la decisión que tomó Telefe tras el accidente doméstico que protagonizó Andrea del Boca el pasado lunes. Debido al fuerte golpe que sufrió por la caída, la participante quedó fuera de Gran Hermano.

"Quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", expresó el conductor, quien además señaló que del Boca debió ser atendida por profesionales médicos, quienes indicaron que no podrá continuar en el show. "Debido a la fuerte caída y el golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", señaló del Moro

Santiago del Moro- anuncio Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano Instagram | @santidelmoro El accidente de Andrea del Boca Horas previas a la gala de eliminación, la participante se tropezó con su propio calzado y sufrió una caída boca abajo, sin llegar a apoyar las manos, por lo que impactó de lleno la nariz y la boca contra el suelo. En el video, se puede ver cómo rápidamente sus compañeros se acercan para auxiliarla, mientras ella comienza a llorar y se cubre la boca con sus manos.

A causa del accidente, debió ser atendida por el personal de salud disponible y fue retirada del certamen en camilla. Según explicó explicó del Moro, los médicos le practicaron una tomografía de cabeza y una radiografía de tórax, con el fin de descartar lesiones internas.

Embed Así fue la caída de Andrea Del Boca en la casa de #GranHermano pic.twitter.com/1GLQTdB5aT — Damian (@damianpe11) April 6, 2026 Andrea ya había salido de la casa A pocas semanas de comenzar el programa, Andrea del Boca debió salir de la casa en ambulancia tras presentar problemas de salud. Según trascendió, la decisión se tomó por recomendación médica luego de varios días en los que manifestó malestar. Tiempo después, la concursante regresó al certamen pero, tras su reciente accidente doméstico, debió abandonar la casa definitivamente.