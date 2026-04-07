Sorpresa en LAM: Ángel de Brito filtró que una de las panelistas más reconocidas está embarazada

Ángel de Brito reveló en pleno aire de LAM que una de sus panelistas, Juli Argenta, está embarazada de tres meses, en un anuncio que se mantuvo como enigmático durante gran parte de la emisión. La noticia generó sorpresa dentro del panel y marcó uno de los momentos más destacados del programa.
El conductor develó que Argenta, quien también forma parte de su ciclo de streaming en Bondi, espera su primer hijo junto a su pareja, Ezequiel. La confirmación llegó luego de una dinámica en la que se mantuvo el misterio hasta avanzada la noche.
Una intuición que anticipó la noticia
Durante el programa, Argenta compartió una anécdota que dejó en evidencia la intuición de De Brito. En un encuentro previo en un bar, el conductor insinuó la posibilidad de un embarazo incluso antes de que ella lo supiera. “Se acercó y me dijo: ‘Te iba a preguntar algo, pero como estás tomando y comiendo sushi… ¿Estás embarazada?’”, recordó entre risas.
La panelista explicó que, si bien había intentado quedar embarazada junto a su pareja, no esperaba que sucediera tan rápido. “Habíamos buscado una vez y después decidimos esperar por un viaje. Pensé que iba a tardar más”, señaló. Finalmente, la confirmación llegó antes de lo previsto, al punto de que el conductor se enteró antes que su propia familia.
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Emoción, cambios y planes a futuro
En la emisión también se mostró la ecografía, mientras Argenta habló sobre el impacto emocional del momento. “Te cambia la cabeza de un día para el otro. Todo empieza a fluir”, expresó al referirse a su nueva etapa.
La panelista adelantó que el nacimiento está previsto para el 10 de octubre y que su familia organizará una fiesta para revelar el sexo del bebé, ya que prefiere enterarse en ese contexto. Además, contó que junto a su pareja ya definieron a los padrinos.
Con humor, también mencionó una futura “interna” familiar vinculada al fútbol: su pareja es hincha de Boca, mientras que su padre tenía una fuerte relación con River. El anuncio cerró con un clima de celebración dentro del estudio, en medio de la emoción compartida por sus compañeros.