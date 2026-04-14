14 de abril de 2026 - 10:05

Se supo qué le dijo Manu Ibero a Lola tras ser eliminada de Gran Hermano: "Te voy a ..."

La joven influencer abandonó el reality este lunes por decisión del público y antes de irse recibió un pedido por parte de uno de sus aliados.

Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Luego de haber esquivado varias placas, a pesar de haber sido considerada una planta por muchos de sus compañeros dentro de la casa, finalmente este 13 de abril Lola Tomaszeuski fue la nueva eliminada en Gran Hermano Generación Dorada. En un tenso mano a mano frente a Brian Sarmiento, fue el voto del público el que terminó marcando su salida del reality, poniendo fin a su recorrido dentro del juego.

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La eliminación no solo sacudió a la casa, sino que impactó de lleno en Manuel Ibero, quien mantenía con ella un vínculo muy cercano con la influencer. Apenas se confirmó la noticia, el participante no pudo contener las lágrimas y se mostró completamente desbordado por la emoción en una despedida que dejó expuesto el lazo que habían construido durante la convivencia.

Gran Hermano
Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

Cómo fue la despedida de Manu a Lola, luego de ser eliminada

En medio del abrazo final, se dio un intercambio breve pero muy significativo entre ambos. Lola Tomaszeuski, buscando calmarlo, le dijo “Tranqui”, a lo que Manuel Ibero respondió sin dudar “Te quiero”. Ella replicó “Yo más”, y él insistió, visiblemente afectado: “Te quiero. Te quiero mucho”. Antes de separarse, la influencer cerró ese momento íntimo con un “Te voy a extrañar. Tranqui”, dejando en claro la conexión que los unía.

A segundos de cruzar la puerta, Lola también se tomó un instante para dirigirse al resto de sus compañeros. Conmovida, pero firme y serena, dejó un mensaje cargado de gratitud y deseo: “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón. Voy a dar todo para volver”.

Gran Hermano
Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

Lejos de quedarse ahí, reforzó su postura con una reflexión final sobre su paso por el programa: “Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo. Jugué como pude. Me voy súper contenta afuera porque ahí está la gente que me quiere”, expresó, orgullosa de su recorrido.

Dentro de la casa, la ausencia se hizo sentir de inmediato. Manuel Ibero, completamente quebrado, no lograba recomponerse tras la salida de su compañera. En diálogo con Santiago del Moro, y aún atravesado por la angustia, resumió lo que sentía con una frase contundente: “Se fue mi mejor amiga”.

Si bien Lola Tomaszeuski está en pareja fuera del reality, lo cierto es que su cercanía con Manuel Ibero no pasó inadvertida. Los gestos de complicidad, el afecto constante y algunos momentos de celos despertaron comentarios tanto dentro como fuera de la casa, alimentando versiones que los vincularon más allá de la amistad.

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