No perdió el tiempo: una participante de Gran Hermano que le tiró onda a Fabio en su primer día

Luana Fernández , una de las concursantes que más juega al límite en Gran Hermano , se convirtió en la gran protagonista femenina tras el explosivo ingreso del español Fabio Agostini a la casa más famosa del país, proveniente de la Casa de los Famosos.

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El español de 35 años llegó por una semana al reality argentino , pausando su participación en La Casa de los Famosos, y desde el minuto uno empezó a jugar fuerte con Luana como aliada principal.

Embed - Fabio y Luana no paran de acercarse: ella hasta le arma la cama - Gran Hermano 2026

Antes de su entrada, la influencer ya había anticipado su estrategia: intentar seducir a Fabio . Y no tardó en ponerla en práctica.

Apenas lo vio cruzar la puerta, dio un gesto contundente que no pasó desapercibido: antes de que él eligiera habitación, fue hasta su cama y dio vuelta la foto de su exnovio, Lucas, a quien había dejado en vivo para poder vincularse libremente dentro del reality.

Así fue la cena de Luana y Fabio en Gran Hermano

Pero Luana fue por más. Redobló la apuesta y terminó compartiendo una cena romántica con el europeo, quien se mostró cómodo y cómplice en todo momento.

Embed - Luana y Fabio se conocen un poquito más y comparten de la cena ¿Cómo terminará esta relación? #GranHermano #GeneraciónDorada @granhermanoar Luana y Fabio se conocen un poquito más y comparten de la cena ¿Cómo terminará esta relación? GranHermano GeneraciónDorada sonido original - Gran Hermano - Gran Hermano

La escena dejó en evidencia la química entre ambos y, al mismo tiempo, desató un fuerte contraste en la casa: Franco Zunino quedó completamente descolocado, viviendo lo que muchos ya califican como su “peor noche” dentro del juego: fulminado y ninguneado en vivo.

El impacto del invitado internacional

La estadía de Fabio Agostini está pactada por una semana, lo que obliga a los participantes locales a reaccionar con celeridad. Su presencia funciona como un catalizador que ya comenzó a desarticular los grupos establecidos previamente.

Gran Hermano En su primer día en Gran Hermano, el español ya se acercó a una de las participantes. Web

La atención de los seguidores del formato se centra ahora en la evolución de esta nueva relación. Resulta clave determinar si el distanciamiento de Luana respecto a Zunino es definitivo o una maniobra temporal para asegurar su permanencia.