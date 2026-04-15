A 114 años del hundimiento del Titanic: qué pasó con los dos argentinos a bordo

En muchos eventos de los últimos siglos hubo un argentino involucrado. En el naufragio del Titanic , el arquetipo del desastre que en este 2026 cumple 114 años , tuvo dos argentinos a bordo, con distinto destino. El colosal RMS Titanic probablemente sea el barco de mayor fama de la historia. Tardó tres años en construirse y apenas navegó cuatro días. Después, la catástrofe. Y una película de James Cameron que lo inmortalizó.

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Llevaba a bordo 2.223 personas. Solo se salvaron 705 . El resto terminó en el fondo del mar. El viaje desde Southampton a Nueva York prometía ser histórico. Lo fue, pero por motivo del horror.

El Titanic era, se decía, el barco de mayor seguridad en el mundo, nada podía pasarle. Pero el afamado choque con el iceberg mostró lo contrario. La descontada invulnerabilidad de la nave hizo que no se preocuparan por los botes salvavidas . Por ello, más de la mitad de las personas a bordo no tenía lugar en los botes.

Oriundo de San Ambrosio (Córdoba), Edgar Andrew tenía 17 años Y en unas pocas semanas una serie de pequeños eventos -desgraciadas coincidencias al ver el resultado- se confabularon para que se encontrara a bordo del Titanic. Edgar no fue de los que compraron con anticipación el boleto para la travesía inicial del gigante.

Según la nota del periodista Matías Bauso para Infobae, la noche del 14 de abril de 1912, Edgardo se dirigía a encontrarse con su hermano mayor Silvano Alfredo , instalado en Estados Unidos y que estaba por casarse en Nueva Jersey. Silvano era ingeniero naval de la Armada Argentina y supervisaba la construcción de dos buques argentinos: el Rivadavia y el acorazado Moreno.

Su padre, inglés, administraba una gran estancia. A fines de 1911 lo habían enviado a Londres a iniciar la carrera de ingeniero naval para que siguiera los pasos de su hermano mayor.

Edgar sacó pasaje en el Olympic, un trasatlántico grande que pertenecía a la misma empresa naviera que el Titanic. Este hecho, que ambos barcos, tuvieran el mismo dueño, también influyó en el (caprichoso) destino de Edgardo. El Olympic zarparía algunas semanas después que el Titanic, pero una huelga de carboneros hizo que la empresa suspendiera la salida del Olympic. Edgar no tuvo más remedio que cambiar su boleto.

No todos los días se viaja en el barco más grande del mundo, así que el joven aceptó el cambio a la RMS Titanic. En su caso se sumaba el hecho de que veía, por sus estudios, detalles que los demás pasaban por alto. Todo lo deslumbraba. Disfrutaba y aprendía.

Desde su camarote escribió una postal a otro de sus hermanos, Wilfred, y puso la dirección de la estancia cordobesa. Quería compartir su asombro con sus seres queridos: “Desde este colosal barco tengo el placer de saludarte. Hoy llegaré a Irlanda, donde pasaré unas pocas horas...”.

El Titanic, en su tiempo de gloria fugaz (Archivo)

En el momento en que empezó la debacle, el argentino estaba comiendo en uno de los salones. Compartía la mesa con Jacob Milling, empresario danés, y una maestra inglesa, bajita y encantadora, de 27 años, Edwina Winnie Trout. Cuando se produjo el impacto, los jóvenes siguieron comiendo y riendo. Minimizaron el incidente. Hasta se burlaron de algunos que a su alrededor se mostraron alterados: el Titanic era indestructible. Les resultaba ridículo preocuparse. Las principales autoridades a bordo, por desgracia, también pensaron lo mismo.

A los pocos minutos quedó establecida la gravedad de la situación. Ya nadie podía dudar de la falibilidad del Titanic. Todos corrían por su vida.

En medio del revuelo, el cordobés rescató un salvavidas y se lo puso. Mientras corría hacia una de las estaciones en las que debían estar los botes se encontró con Winnie que lloraba desconsolada. La abrazó, la llevó con él, se quitó el salvavidas y se lo puso a ella. Luego, al percatarse que no había lugar para todos en los botes y que el barco se hundía irremediablemente, se subió a una baranda y se zambulló en el mar helado.

La postal que envió Edgar Andrew antes de embarcarse en Southampton, Inglaterra. (https://edgarandrewtitanic.wixsite.com/museovirtual)

No se supo más de él hasta que varias décadas después Winnie Trout contó su historia y resaltó el gesto desprendido, heroico y caballeresco de Edgardo.

En el momento en que Winnie era bajada a uno de los botes un hombre desesperado le puso en sus brazos un pequeño bebé que ella apretó contra su pecho. Cuando el Carpathia, el barco que sacó del mar a los 705 sobrevivientes, rescató a Winnie, ella todavía cargaba y arropaba a ese bebé de cinco meses. Winnie vivió hasta los 100 años. Aprovechó su longevidad para testimoniar sobre lo vivido en el naufragio.

En el 2000, mientras se realizaban tareas de búsqueda de restos del barco, se encontró una valija. Por su contenido se determinó con facilidad que pertenecía a Edgar Andrew. Dentro de esa valija marrón percudida por el agua y el paso del tiempo había ropa, un gorro, dos cartas, postales y otras pertenencias del argentino.

Edgar Andrew y Violet Constance Jessop, dos argentinos en el Titanic de 1912 (Archivo)

En el Titanic, una camarera bahiense que vivió en Mendoza

Edgar Andrew no era el único argentino a bordo. También viajaba Violet Constance Jessop, una bahiense que era una de las pocas mujeres que integraban la tripulación. Solo 23 trabajaban en el barco y lo hacían como camareras. Ella atendía mesas en un salón de lujo de primera clase.

Violet salvó su vida en aquel hundimiento. Consiguió un lugar en un bote salvavidas conminada por un oficial que les exigía a algunas trabajadoras que subieran y dieran el ejemplo a las pasajeras, ya que nadie quería aventurarse en las pequeñas estructuras de madera: las pasajeras seguían tomadas de los brazos de sus maridos. Todavía no eran conscientes de que no había lugar para todos. Uno de los tripulantes le puso, a ella también, intempestivamente un bebé en sus brazos. Ella lo cuidó hasta la llegada del rescate.

Violet Jessop sobrevivió a uno de los naufragios más importantes de principios del siglo XX, el hundimiento del Titanic - Gentileza

Pero ya en cubierta del Carpathia, una mujer envuelta con una manta, llegó corriendo hasta ella y le arrancó el chico de los brazos, mientras lo besaba entre lágrimas y gritos. La madre, cuando ya casi no tenía esperanzas, había recuperado a su hijo. En medio de la confusión le había dado la criatura al marido pensando que estaría más seguro en sus brazos, pero alguien de la tripulación se lo quitó para ponerlo a salvo en un bote.

Varias décadas después, cuando Violet ya era una anciana, alguien que no se identificó llamó a su casa para decirle que era ese chico y para agradecerle por salvarle la vida.

Violet Jessop, nacida en Bahía Blanca. Sobrevivió al Titanic, murió en 1971 en Inglaterra. - Gentileza

Violeta había nacido en Bahía Blanca, Buenos Aires. Era la mayor de nueve hermanos. De chica se enfermó de tuberculosis. Toda la familia se mudó a Mendoza para que el aire andino mejorara su salud. Pero su padre murió y entonces la familia se trasladó a Inglaterra. Su madre, para mantener a los nueve hijos, comenzó a trabajar como camarera en distintos barcos. Violet siguió sus pasos. A partir de ese momento trabajó 42 años en el mar.

La mujer murió en 1971 en Inglaterra, en su casa de campo, rodeada de vegetación y animales. Tenía 83 años.

Su historia de vida apenas la tiene a bordo del barco más famoso. Además del Titanic, Violet pudo sobrevivir al naufragio del Britannic y al choque del Olympic. La apodaron “Miss inhundible”.