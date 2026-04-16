16 de abril de 2026 - 21:55

Peligro al volante: se grabó manejando a 200 km/h y será inhabilitado para conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la suspensión de la licencia tras la viralización de videos donde se lo ve realizando maniobras temerarias.

Conducía a 200km/h y será inhabilitado para conducir

Conducía a 200km/h y será inhabilitado para conducir

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un joven de 25 años será inhabilitado para conducir luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectara a través de las redes sociales una serie de videos en donde conducía a 200km/h.

Leé además

Caos y peligro: nuevo accidente en el ingreso a dos barrios donde los vecinos piden urgente una solución

Caos y peligro: nuevo accidente en el ingreso a dos barrios donde los vecinos piden urgente una solución
Alerta en Grecia por intoxicaciones provocadas por este arbusto.

Grecia ordena eliminar este arbusto por su peligro para la salud infantil

Fue él mismo quien difundió los videos mientras manejaba un vehículo marca Volkswagen. La imprudencia captada en video no se limitó únicamente al exceso de velocidad.

Asimismo, se lo ve conduciendo con una sola mano en el volante, por momentos, con ambas manos fuera del mismo mientras el velocímetro marca velocidades cercanas a los 200 km/h.

Embed

La investigación iniciada por la ANSV permitió constatar que estos hechos no fueron aislados. El conductor ya contaba con antecedentes de conducción imprudente registrados durante el verano, cuando fue captado realizando maniobras peligrosas en la vía pública y en zonas de arena.

Ante esta situación, el organismo nacional procedió a solicitar la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir ante la jurisdicción correspondiente. Desde la Agencia explicaron que estas medidas se toman cuando se detecta que un conductor representa un peligro inminente tanto para sí mismo como para terceros.

Marco legal y reevaluación

De acuerdo con la normativa vigente, la ANSV tiene la facultad de solicitar la suspensión preventiva de la licencia si se comprueba una posible ineptitud psicofísica del titular.

A partir de esta notificación, el joven involucrado deberá someterse a una serie de exámenes y evaluaciones específicas. Estos estudios determinarán si el conductor posee la aptitud necesaria para volver a estar al frente de un volante o si la inhabilitación se mantendrá de forma prolongada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quiniela de Mendoza - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 16 de abril

Por Redacción
El neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona. (archivo)

Juicio por Maradona: Luque declaró que Diego "no agonizó" y se suspendió la testimonial de Gianinna

Por Ramiro González Britez
Le secuestraron alfajores a un vendedor ambulante y rompió en llanto 

Le decomisaron sus alfajores a un joven vendedor ambulante y se quebró en llanto en plena calle

Por Redacción Sociedad
Caso Diego Maradona

En Aconcagua Radio habló el coordinador de enfermería imputado en la causa Maradona