Peligro al volante: se grabó manejando a 200 km/h y será inhabilitado para conducir

Un joven de 25 años será inhabilitado para conducir luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectara a través de las redes sociales una serie de videos en donde conducía a 200km/h.

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Fue él mismo quien difundió los videos mientras manejaba un vehículo marca Volkswagen. La imprudencia captada en video no se limitó únicamente al exceso de velocidad.

Asimismo, se lo ve conduciendo con una sola mano en el volante , por momentos, con ambas manos fuera del mismo mientras el velocímetro marca velocidades cercanas a los 200 km/h.

IDENTIFICARON Y SUSPENDIERON AL CONDUCTOR QUE MANEJABA A CASI 200 KM POR HORA Y SE GRABÓ - La Agencia Nacional de Seguridad Vial idéntificó al conductor y pidió inhabilitarlo. pic.twitter.com/5dVPGJqz86

La investigación iniciada por la ANSV permitió constatar que estos hechos no fueron aislados. El conductor ya contaba con antecedentes de conducción imprudente registrados durante el verano, cuando fue captado realizando maniobras peligrosas en la vía pública y en zonas de arena.

Ante esta situación, el organismo nacional procedió a solicitar la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir ante la jurisdicción correspondiente. Desde la Agencia explicaron que estas medidas se toman cuando se detecta que un conductor representa un peligro inminente tanto para sí mismo como para terceros.

Marco legal y reevaluación

De acuerdo con la normativa vigente, la ANSV tiene la facultad de solicitar la suspensión preventiva de la licencia si se comprueba una posible ineptitud psicofísica del titular.

A partir de esta notificación, el joven involucrado deberá someterse a una serie de exámenes y evaluaciones específicas. Estos estudios determinarán si el conductor posee la aptitud necesaria para volver a estar al frente de un volante o si la inhabilitación se mantendrá de forma prolongada.