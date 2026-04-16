16 de abril de 2026 - 19:50

Le decomisaron sus alfajores a un joven vendedor ambulante y se quebró en llanto en plena calle

Inspectores porteños confiscaron la producción de un joven que había invertido sus ahorros para poder salir adelante económicamente.

Le secuestraron alfajores a un vendedor ambulante y rompió en llanto&nbsp;

Le secuestraron alfajores a un vendedor ambulante y rompió en llanto 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pasado lunes, la zona de Costanera Sur, en la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en el escenario de un momento de profunda angustia para un joven vendedor ambulante.

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En dicho lugar, Inspectores de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad llevaron a cabo un operativo para decomisar la mercadería del vendedor ambulante que ofrecía alfajores caseros.

Según informaron las autoridades, el procedimiento se fundamentó en la falta de habilitación municipal y la ausencia de controles bromatológicos sobre los alimentos.

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La secuencia, que fue captada en vídeo por transeúntes, muestra el momento exacto en que los agentes retiran el tupper con la producción. Al perder su única fuente de ingresos, el trabajador, quien, según testigos, había utilizado todos sus ahorros para comprar los ingredientes, rompió en llanto en plena vía pública.

Las imágenes no tardaron en difundirse masivamente en las redes sociales, donde la comunidad digital se dividió rápidamente. Por un lado, algunos usuarios defendieron el accionar estatal, subrayando la importancia de garantizar condiciones sanitarias adecuadas en la venta de comida.

Por otro lado, una gran cantidad de personas cuestionó la dureza de la medida, señalando que el joven solo intentaba trabajar en un contexto económico complejo.

Este episodio ha vuelto a poner bajo la lupa el difícil equilibrio entre el cumplimiento de las normas estatales y la realidad de quienes dependen del trabajo informal como única alternativa de subsistencia.

Ante la repercusión del caso, diversos perfiles en redes sociales han comenzado una búsqueda del joven para organizar una colecta de dinero y ayudarlo a recuperar su inversión.

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