31 de mayo de 2026 - 19:37

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor cerrará esta noche y funcionará con horario reducido el lunes

Las autoridades informaron una suspensión del tránsito desde este domingo por la noche. El lunes 1 de junio el cruce internacional estará habilitado con horario reducido tanto para Argentina como para Chile.

Paso Cristo Redentor: anuncian un cierre nocturno y tránsito restringido para este lunes.

Paso Cristo Redentor: anuncian un cierre nocturno y tránsito restringido para este lunes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que este domingo por la noche se suspenderá el tránsito internacional por el corredor bioceánico que conecta Mendoza con Chile. Además, este lunes 1 de junio la circulación estará habilitada con horario reducido.

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Según se indicó oficialmente, la interrupción del tránsito comenzará este domingo a las 23 en Uspallata, del lado argentino, y a las 22 en Guardia Vieja, Chile. Por otra parte, los complejos aduaneros cerrarán a la 1 de la madrugada de Argentina y a las 0 de Chile.

Para el lunes 1 de junio, el paso internacional permanecerá habilitado entre las 9 y las 21 de Argentina (de 8 a 20 de Chile). Las autoridades precisaron que la suspensión del tránsito para quienes se dirijan hacia el corredor internacional comenzará a las 19 en Uspallata y a las 18 en Guardia Vieja, con el objetivo de garantizar que todos los vehículos completen el cruce dentro del horario establecido.

Se recomienda a los viajeros consultar el estado actualizado del paso antes de emprender viaje y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería, Vialidad y los organismos de control fronterizo.

Horarios informados

Domingo 31 de mayo

  • Suspensión de tránsito: 23 horas en Uspallata (Argentina).
  • Suspensión de tránsito: 22 horas en Guardia Vieja (Chile).
  • Cierre de complejos aduaneros: 1 hora de Argentina y 0 hora de Chile.

Lunes 1 de junio

  • Habilitación del paso: de 9 a 21 horas de Argentina.
  • Habilitación del paso: de 8 a 20 horas de Chile.
  • Suspensión de tránsito: 19 horas en Uspallata.
  • Suspensión de tránsito: 18 horas en Guardia Vieja.

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