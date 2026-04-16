Juicio por Maradona: Luque declaró que Diego "no agonizó" y se suspendió la testimonial de Gianinna

El neurocirujano Leopoldo Luque sorprendió este jueves al pedir la palabra y declarar en el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , aseguró que el paciente “no agonizó” y lo recordó como “su ídolo y amigo” , al tiempo que se suspendieron las testimoniales de Gianinna, un médico y un policía.

En Aconcagua Radio habló el coordinador de enfermería imputado en la causa Maradona

Muerte de Diego Maradona: quiénes son los primeros testigos que declararán en el juicio y cuándo

En un día pasado por agua, la segunda audiencia comenzó con un planteo del defensor Francisco Oneto , quien solicitó incorporar al material probatorio el programa A dos voces (TN), emitido el miércoles y al que concurrieron los abogados Fernando Burlando , Miguel Ángel Pierri y Mario Baudry , y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni , uno de los siete acusados.

La defensa del imputado se opuso y el juez Alberto Gaig informó que se rechazó la petición por calificar de “extrajudiciales” las declaraciones de Perroni en ese ciclo periodístico. Gaig luego le exigió a Oneto que “modere los gestos” para que el proceso se desarrolle de “forma respetuosa”.

El jefe de enfermeros, Mariano Perroni, uno de los acusados.

El jefe de enfermeros, Mariano Perroni, uno de los acusados

Durante la jornada, las partes esperaban los testimonios clave de Gianinna Maradona -hija de Claudia Villafañe y el “Diez”-; el emergentólogo Juan Carlos Pinto de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción; y Lucas Farías , el primer policía que ingresó a la habitación del ex jugador en el barrio cerrado San Andrés.

Sin embargo, lo llamativo fue la decisión de Luque, ex médico de cabecera, que pidió declarar y los magistrados Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dictaron un cuarto intermedio hasta las 12.

Mario Baudry, durísimo con el entorno de Maradona. / Gentileza. Mario Baudry.

Las comparecencias se suspendieron y los fiscales mostraron su enojo al sostener que Pinto concurrió “enfermo” hacia los Tribunales de San Isidro, en la calle Ituzaingó 340, mientras que revelaron que Gianinna estaba “triste” por no poder declarar.

Luque le adelantó a la Agencia Noticias Argentinas que “no iba a responder preguntas” mientras leía unos papeles antes de exponer y Roberto Rallín, uno de sus letrados, sostuvo que “lo hará muchas veces a lo largo del juicio".

Por otro lado, Oneto recriminó que colegiados "intentan hacer creer que la defensa no quiere que el juicio arranque". “Luque tiene el derecho a declarar y las veces que sean necesarias para defenderse. No comprenda toda la controversia que hubo por un derecho”, soslayó.

“El código es muy claro cuando dice que el imputado puede declarar cuantas veces quiera, entonces hay que jugar dentro de las reglas”, expresó. Finalmente, señaló que Luque no tiene que ratificar nada porque “es claro que es inocente”.

Francisco Oneto, junto a colegas durante un cuarto intermedio Francisco Oneto, junto a colegas durante un cuarto intermedio. NA

De este modo, el profesional basó su testimonio desde la índole científica y médica, mencionó el edema, la insuficiencia cardíaca y la adicción de Maradona al alcohol.

En primer término, reiteró su “inocencia” y lamentó el deceso del ex futbolista de Boca, Sevilla, Argentinos Juniors, Napoli y Barcelona, entre otros equipos, al tiempo que consignó que “la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico médico clínico”, enfermedad que, de acuerdo al relato de Luque, “no se puede determinar en una autopsia”.

Asimismo, citó que, a partir de 2007, Maradona “dejó de recibir medicación cardíaca”, cuando su médico tratante era Alfredo Cahe. “Yo no estaba con Diego”, aclaró.

Fernando Burlando junto a Fabián Améndola (derecha) Fernando Burlando junto a Fabián Améndola (derecha). NA

El fiscal Patricio Ferrari El fiscal Patricio Ferrari. NA

El abogado Vadim Mischanchuk (derecha) junto a su socio El abogado Vadim Mischanchuk (derecha) junto a su socio. NA

Luque se mostró convencido respecto a que Maradona “no agonizó” antes de morir el 25 de noviembre de 2020 en Benavídez: “Estoy seguro de que no pasó, no hay manera de determinar el tiempo de agonía”.

Los fiscales resaltan en su teoría del caso que el astro argentino “agonizó durante 12 horas” antes de ser hallado fallecido en su habitación.

Asimismo, consignó que el líquido encontrado en el abdomen del oriundo de Villa Fiorito -ascitis- “no es sinónimo de una insuficiencia cardíaca”, mientras que desmintió haberlo “aislado” de sus vínculos: “Eso es falso. prohibieron hacer uso de mi expertiz cuando conocí a mi paciente".

En este sentido, afirmó que "nunca se comunicó con los enfermeros" durante la internación domiciliaria del ex jugador.

"Todos sabían que era neurocirujano. La hija me dijo que le iban a buscar un médico clínico", añadió. Asimismo, explicó que "no llegó" por intermedio del abogado Matías Morla a Maradona.

Tras media hora de testimonio, Luque terminó y Julio Rivas, otro de sus defensores, señaló que su cliente “hoy quiso referirse puntualmente a la autopsia". Acto seguido, Burlando pidió a los jueces exhibir audios y mensajes del acusado con Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla, que datan de noviembre de 2020.

El letrado Fabián Améndola leyó una conversación entre ambos implicados del 7 de noviembre de ese año, cuatro días antes de que Maradona reciba el alta en la Clínica Olivos.

A su turno, Burlando repasó otra charla en la que Luque calificó de “pelotuda” a Gianinna y de “retrasada” a Jana. “Me peleé con todos, tenemos el aval de Swiss Medical”, refiere en otro pasaje de esos chats.

El neurocirujano solicitó nuevamente declarar, no contestó interrogaciones y mencionó la prueba ofrecida por la querella: "(A Maradona) lo vi por primera vez en 2016, 2017”.

Según Luque, Diego “tomaba mucho alcohol, tuvo demasiadas recaídas”; “Lo visité varias veces en calidad de alguien que lo quiere mucho” y "Hay chats en los que intento ayudarlo, como él no me llamaba intentaba comunicarme", añadió, y admitió que accedió a “Pelusa” gracias a Pomargo.

“A Diego lo amaba; era mi ídolo y mi amigo", recordó Luque, quien opinó que el paciente “no estaba hinchado” el 18 de noviembre, una semana antes de fallecer.

Las conclusiones de las partes

El fiscal Ferrari criticó a la defensa de Luque: "El martes la defensa nos pidió aviso previo de testigos. Así lo hicimos 24 horas antes como ordenó el Tribunal".

El representante del Ministerio Público Fiscal definió como “maniobra dilatoria” la estrategia de Oneto, Rallín y Rivas para que su cliente exponga en la sala: “Impidieron que hoy declaren Giannina y un médico que además vino al tribunal estando enfermo (Pinto)”.

"La declaración de Luque se circunscribió a dar cuenta de duna serie de papers internacionales que cuestionan, según él, el resultado de la junta médica y la autopsia. Parece mentira además que a esta altura del partido siga cuestionando que Maradona haya agonizado y que él era el indiscutible médico de cabecera",agregó.

Por su parte, Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, consideró que la declaración del ex médico de cabecera de Maradona fue “técnica”: “Fue una declaración desde el punto de vista médico, una declaración avalada, lo que dijo tiene sustento en bibliografía médica actualizada. Me pareció bien, correcto".

Asimismo, aseveró que los audios exhibidos por Burlando son “sacados de contexto” porque “no me parecieron que que influyan en lo que es la prueba de la acusación”.

"No prueban que Luque le haya provocado la muerte a Maradona", concluyó. El martes se realizará la tercera audiencia desde las 10, mientras se espera confirmar si Gianinna y los otros testigos declaran.