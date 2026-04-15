15 de abril de 2026 - 18:41

Muerte de Diego Maradona: quiénes son los primeros testigos que declararán en el juicio y cuándo

Gianinna Maradona, hija del exjugador, será la primera familiar en prestar declaración en el caso que investiga un “homicidio simple con dolo eventual”. Quiénes son los otros y cuál es su influencia.

Gianinna Maradona será una de las primeras en declarar en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Gianinna Maradona será una de las primeras en declarar en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

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Por Ramiro González Britez
Noticias Argentinas

El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará a escuchar a sus primeros testigos este jueves, con la declaración de su hija Gianinna, un médico y un efectivo policial en los Tribunales de San Isidro. El caso investiga un “homicidio simple con dolo eventual”, con varios profesionales de la salud imputados.

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La hermana de Dalma comparecerá ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón (TOC N°7), en el marco del debate oral y público, según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Se trata de los testigos propuestos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes ya dieron aviso a particulares damnificados y defensores, luego del pedido de los magistrados para que anticipen las declaraciones “con un mínimo de 24 horas”.

Primera declaración de Gianinna Maradona en el juicio suspendido

El 13 de mayo de 2025, Gianinna sostuvo ante Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach que “la convencieron” de que el astro argentino “necesitaba una internación domiciliaria” cuando se realizó la cirugía por el hematoma subdural, aunque reconoció que vio al paciente “muy mal”.

Por otra parte, lamentó “todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo” a su padre, en un mensaje directo al médico personal Leopoldo Luque, como así también a la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, agregó la joven.

Un policía y un médico: quiénes son y cuál fue su defensa

Por otro lado, Lucas Farías es el primer policía que ingresó a la habitación del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020.

El uniformado era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y afirmó que concurrió a la vivienda de “Pelusa” luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación.

Farías había destacado en su declaración del año pasado que el cuerpo de Maradona parecía un “bulto prominente”: “Ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”.

En este sentido, señaló que “preservó el lugar” ya que la víctima en cuestión era Maradona, una situación que “le causó sorpresa porque vio a Diego con todo lo que representa”.

Juan Carlos Pinto es el médico que condujo la ambulancia de la empresa +Vida hasta Benavídez y elaboró el certificado de defunción. El profesional sostuvo que Diego estaba “hinchado” e “irreconocible”.

La audiencia comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17. Además de Luque y Cosachov, se encuentran imputados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermeros de Medidom -la empresa tercerizada para atender a Maradona en Tigre-, Mariano Perroni; la jefa de la internación domiciliaria y médica, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

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