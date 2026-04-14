En el juicio por Diego Maradona, las partes destacaron la autoridad de los jueces: "Buenas sensaciones"

La primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona dejó “buenas sensaciones” entre las partes, que coincidieron en destacar el desempeño de los jueces y el desarrollo. Tanto fiscales como defensores y querellantes señalaron que el tribunal mostró firmeza en la conducción del proceso.

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El inicio del debate oral en los Tribunales de San Isidro generó expectativas, y tras la jornada inicial predominó una evaluación favorable sobre la organización y las decisiones adoptadas por los magistrados, que lograron ordenar los planteos de las partes: “Los jueces mostraron autoridad” .

Nicolás D'Albora, uno de los defensores de Nancy Edith Forlini -jefa de la internación domiciliaria del paciente en Tigre-, conversó con Noticias Argentinas y expresó sus conclusiones respecto a la jornada celebrada este martes: “Para mí, este debate no tendría que haber iniciado porque están pendientes cuestiones trascendentales como el ‘Ne bis in idem’ (cosa ya juzgada), el derecho a un juicio único y que sea por jurados populares”.

El abogado aclaró que esos planteos deben ser resueltos por la Suprema Corte Bonaerense aunque celebró la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº7 sobre solicitar a las partes que informen los testigos que comparecerán en las diferentes jornadas.

“Es una cuestión muy importante que hace a la buena fe procesal” , consignó, a la vez que consideró que quedó “clara” la “inocencia” de su clienta al referirse a los lineamientos de apertura presentados por los acusadores: “Ella no tiene nada que ver con el tratamiento médico bueno o malo que haya recibido Diego Maradona”.

Por otro lado, el fiscal Patricio Ferrari manifestó que hubo “razonabilidad” tras el pedido de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón con respecto las testimoniales que se anticiparán con “un mínimo de 24 horas”.

En tanto, Diego Olmedo, quien junto a su colega Hernán Guaita representa al psicólogo Carlos Díaz, sostuvo: “Es buena la sensación sobre mi cliente porque todo esto es una cuestión médica que le excede y su trabajo lo hizo bien, de modo tal que no deberían achacarle elucubraciones de que quería matar a Maradona o aislarlo. Es un disparate”.

Una fuente allegada a la querella consignó que la audiencia tuvo “un buen desarrollo” a raíz de que los magistrados exhibieron "autoridad" ante distintos planteos: “No permitieron boludeces”.

A su vez, Pablo Jurado, letrado asesor de las hermanas de Maradona, expresó su alivio porque “se superaron los lineamientos de apertura”. La próxima jornada se llevará a cabo este jueves desde las 10 y se esperan las primeras testimoniales.