"Les convenía muerto": un amigo de Maradona cuestionó a Morla y habló de negocios tras su muerte

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona , el testimonio de un allegado volvió a generar polémica. Mariano Israelit , amigo del exfutbolista, apuntó contra el entorno que lo rodeaba en sus últimos años y aseguró que “les convenía muerto” por los beneficios económicos vinculados a su imagen.

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Las declaraciones fueron realizadas luego de la reanudación del proceso judicial en los tribunales de San Isidro, donde se investiga la responsabilidad de distintos profesionales en el fallecimiento del ex capitán de la Selección argentina.

Israelit cuestionó especialmente al abogado Matías Morla y a su círculo cercano. Según sostuvo, existían intereses económicos ligados a los derechos de imagen y la marca Maradona , que habrían continuado generando ingresos tras su muerte.

"A lo mejor lo hicieron firmar en malas condiciones, no lo sé. Después pasó lo que pasó..." , expresó, dejando dudas sobre la relación contractual entre el exfutbolista y su entorno. Además, manifestó su sorpresa por el hecho de que Morla no esté imputado en la causa , al considerar que “sabía muchas cosas y vio muchas cosas”.

El testimonio también incluyó críticas al médico personal de Maradona, Leopoldo Luque , a quien calificó de “cholulo y perejil”, y puso en duda su llegada al entorno del exjugador.

Israelit describió además condiciones de vida preocupantes durante los últimos días de Maradona, al señalar la presencia de alcohol en su entorno, pese a sus antecedentes de adicción. “¿Cómo le iban a dar eso si Diego tenía problemas de alcoholismo?”, cuestionó, y agregó que los constantes cambios de teléfono dificultaban la comunicación con él.

Leopoldo Luque saliendo de Tribunales Leopoldo Luque saliendo de Tribunales. (archivo) Noticias Argentinas

“No lo cuidaron”

En su relato, el amigo del exfutbolista fue contundente al afirmar que no recibió el cuidado adecuado y que existía “mucha obsecuencia” en su entorno.

Asimismo, expresó su expectativa de que el juicio permita esclarecer lo ocurrido: “Ojalá sirva para encontrar a los culpables, que nadie quede impune. La muerte de Diego fue un hecho siniestro y tristísimo”.

El proceso judicial continúa en San Isidro, con el objetivo de determinar responsabilidades en uno de los casos más sensibles del deporte argentino.