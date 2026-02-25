25 de febrero de 2026 - 22:48

Crece la preocupación por Leevon Kennedy tras la advertencia de Ángel de Brito: "Desapareció de verdad"

Según relató De Brito, tiempo atrás recibió un mensaje privado de Leevon Kennedy con un contenido alarmante.

Leevon Kennedy acusó a unos médicos que la operaron en Palermo / Gentileza

Por Redacción Espectáculos

La mediática Leevon Kennedy volvió a ocupar el centro de la escena pública tras una advertencia de Ángel de Brito que encendió alarmas. El conductor afirmó en televisión que no logra contactarla y que su paradero es incierto. El comentario surgió durante una transmisión en vivo. La situación tomó estado público en las últimas horas en Argentina.

La revelación ocurrió en el programa Story Time, emitido por Bondi Live, donde De Brito compartía panel con Denise Dumas, Alejandra Maglietti y Carolina Molinari. Lo que comenzó como un repaso distendido sobre la figura excéntrica que durante años aseguró ser hija no reconocida de la dinastía Kennedy derivó en un mensaje inquietante. “Desapareció de verdad”, expresó el periodista en pleno aire.

El mensaje de Ángel de Brito que encendió las alarmas

Según relató De Brito, tiempo atrás recibió un mensaje privado de Leevon Kennedy con un contenido alarmante. “No se rían, porque desapareció de verdad. Me mandó un mensaje diciendo que Donald Trump la quería asesinar”, sostuvo. De acuerdo con su versión, la mujer mencionó supuestas intervenciones de la CIA y el FBI vinculadas a secretos de Estado relacionados con su presunta historia familiar.

“Estaba asustada”, insistió el conductor. Además, señaló que el intercambio se produjo por WhatsApp y que actualmente no puede localizar esa conversación. “Fue por WhatsApp y ahora no lo encuentro. No me figura el contacto”, afirmó mientras intentaba rastrear los mensajes en vivo. “¿Ves? No me figura en WhatsApp”, reiteró. Luego deslizó: “Por ahí le borraron todo”.

La inquietud se profundizó cuando se mencionó que su cuenta de Instagram permanece inactiva desde septiembre de 2025. “Hay que investigar”, planteó De Brito, ya en tono serio.

Un personaje marcado por el misterio

Leevon Kennedy construyó su figura mediática a partir de un relato que combinó glamour, teorías conspirativas y vínculos con personalidades internacionales. Durante años sostuvo ser hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe. También afirmó haber vivido parte de su infancia en la selva amazónica. “Se crió con los monos”, recordó De Brito.

El periodista destacó su capacidad intelectual. “Es sumamente inteligente, habla seis idiomas”, aseguró. Incluso relató una experiencia en su programa LAM donde la puso a prueba: “Le dije: ‘Hablame en alemán’. Y empezó a hablarlo perfectamente”.

Entre otros episodios de su historial mediático figura un supuesto romance con David Bowie, afirmación que siempre generó escepticismo. También fue noticia cuando la demoraron en un supermercado tras intentar llevarse queso brie sin abonarlo. “Había robado queso brie”, señaló De Brito.

