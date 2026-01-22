Cuál es el insólito emprendimiento que encabeza Camilota, la hermana de Thiago Medina

Camila Deniz , más conocida como Camilota , ha sido una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. Desde su "no me lleno con 4 ravioles", -frase que pronunció en la mesa de Juana Viale-, hasta las campañas por la salud de su hermano, Thiago Medina o su nuevo emprendimiento.

Hace rato que la hermana del ex Gran Hermano tomó vuelo propio. Gracias a su simpatía y espontaneidad, se abrió camino en los medios hasta terminar como participante en Cuestión de Peso , por El Trece. Así fue también como la nieta de Mirtha Legrand la invitó a sus almuerzos televisados.

Ese domingo, en medio de la transmisión, Camilota consultó: “¿Me daría el permiso de agarrar el pan y mojarlo en el tuco ? Hace tres meses que no hago esto ”. Poco después, entre risas, le confesó a Juana : “Es que no me lleno con 4 ravioles”.

Desde la producción del programa aclararon que eran cinco ravioles. Dio igual. La frase se convirtió en meme al instante. ¡Y a Camilota se le encendió la lamparita!

A la joven se le ocurrió sacar a la venta remeras con un estampado enorme donde, en un diseño que simula un sello postal, su cara aparece enmarcada en la célebre frase . ¿El precio? $30 mil. "Esto no es solo una remera. Es un pedacito de mí", se entusiasmó la flamante emprendedora textil.

Y como realmente le pone el cuerpo a la inciativa, la propia Camilota sale a venderlas en la playa. Aprovechando que está de vacaciones en Mar del Tuyú, se las ofrece a los turistas. Por lo visto no le va tan mal, al punto que ya está pensando en nuevos modelos, con otras frases e imágenes estampadas. Por caso: "Si te caes... ¡te levantas!".

Camilota comenzó a vender remeras con su cara y frases.

Pero no todas son buenas. A fines del año pasado Camilota se ubicó en el centro de la polémica cuando mostró en sus redes que se había tomado unos días en un spa. El repudio fue inmediato: la acusaron de usar el dinero que había recaudado con las donaciones para su hermano, quien se recuperaba de un grave accidente de tránsito