Acusan a Camilota por usar las donaciones para su hermano Thiago Medina y destinarlas a un día de spa

Camila Deniz, conocida como Camilota, hermana del ex participante de Gran Hermano , Thiago Medina , generó una gran polémica en redes sociales tras compartir imágenes de un día de relax en un spa . La publicación recibió acusaciones de haber usado el dinero recaudado para los gastos médicos de su hermano .

Camila compartió las imágenes donde se la ve disfrutando junto a una amiga, mostrándose relajada y acompañó el posteo con una frase que decía: "Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance".

Esto fue publicado a los varios días de que Thiago fuera dado de alta a principios de octubre, luego de permanecer 27 días internado a causa del accidente. Durante la internación de su hermano, Camila fue la figura pública de la familia y compartía los partes médicos para sus seguidores.

El posteo a pesar de recibir comentarios de apoyo que consideraban el descanso como merecido, los mensajes negativos resaltaron. Se la acusa de financiar el momento de su relax con los aportes solidarios destinados a cubrir necesidades médicas y gastos de hospitalización del ex participante del reality.

Algunos de los cuestinamientos fueron: " Se fue de spa con la plata q junto , jaaaa que se jodan los q donaron, ella la está disfrutando” escribió un usuario. Otros señalaron: “Usó lo que donaron al hermano” y “Después de estar re seca y no tener ni para el uber, ahora gastando la tuya ..”.

La respuesta a las críticas

Frente a esto, Camilota salió a responder en sus historia de Instagram. En un primero momento, subió una selfie acompañada de un mensaje: “Si supieran cómo estoy y me siento y lo que estoy atravesando. No todo es color de rosa”, escribió.

publicacion camilota

Posteriormente, realizó un descargo más extenso:

“No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”. En el mismo posteo, insistió sobre la importancia de no apresurar juicios frente al dolor ajeno: “A veces la gente juzga sin saber. Nadie imagina lo que uno carga ni lo que necesita para seguir adelante. No fue un lujo, fue un respiro”.

Como cierre, dejó una reflexión personal sobre el momento que atraviesa: “Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien pero sigo en pie. No todo lo que se muestra es color de rosa, y aun así sigo intentando sanar”.

posteo camilota

Hace instantes, Camila compartió un video donde continúa respondiendo a las criticas. A través de uin compilado de videos de ella misma llorando escribió:

"A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila. Lo que sí quiero dejar claro es que siempre actué con amor, y que Dios y mi familia saben la verdad. No todo lo que se dice es cierto, pero todo lo que soy se demuestra con el tiempo.

Concluye su mensaje defendiendo su reputación: “Puedo soportar muchas cosas, pero no que manchen mi nombre sin saber la historia. Yo estuve en el lugar donde muchos callaron, ayudando desde el corazón. Y aunque digan lo que digan, la verdad siempre sale a la luz.”