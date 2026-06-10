10 de junio de 2026 - 19:44

La Concubina Band celebra sus 25 años en el Teatro Mendoza

La banda oriunda de Mendoza festejará su historia con un show aniversario, invitados especiales y clásicos del rock argentino. Será el viernes 19 de junio.

La Concubina Band celebra 25 años de historia con un show aniversario en el Teatro Mendoza: “Si sos argentino no podés perderte este impresionante show argentino”, anticipa la banda.

La Concubina Band celebra 25 años de historia con un show aniversario en el Teatro Mendoza: “Si sos argentino no podés perderte este impresionante show argentino”, anticipa la banda.

Foto:

Gentileza La Concubina Band
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

La Concubina Band cumple 25 años de historia y lo celebrará con un show especial en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). La banda mendocina subirá a escena el viernes 19 de junio, a las 21, con un espectáculo dedicado al rock nacional, los clásicos argentinos y el camino recorrido sobre distintos escenarios.

Leé además

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Nubosidad variable y caída de la temperatura en Mendoza: cuál será la máxima de este jueves
Seguridad vial. Archivo Los Andes

"Modo Testigo": el Gobierno lanzará una app para denunciar infracciones viales con fotos o videos en Mendoza

La propuesta, titulada La Concubina Band – 25 años de Rock Nacional, reunirá a la formación completa, artistas invitados y un repertorio pensado para cantar de principio a fin. Será una noche de fiesta, memoria musical y energía en vivo, con canciones que forman parte del ADN sonoro de varias generaciones.

Un cuarto de siglo sobre la ruta del rock

La historia de La Concubina Band está ligada a la escena mendocina, pero también a la ruta. En estos 25 años, el grupo construyó una identidad marcada por el espíritu festivo, el contacto directo con el público y la celebración del cancionero argentino.

Su recorrido incluye presentaciones en el San Rafael Rock Festival, recordados conciertos en el Teatro Mendoza junto al Tributo Oficial a la Bersuit, shows en el Teatro Imperial y temporadas consecutivas en centros turísticos como Las Leñas, Pinamar y Reñaca, Chile. Además, la banda llevó su música a escenarios de Córdoba y Buenos Aires, consolidando un camino sostenido dentro del rock nacional.

Esa trayectoria será el corazón del show aniversario. Más que una presentación, el concierto buscará funcionar como una celebración colectiva: una noche para volver sobre las canciones, los escenarios, los viajes y los encuentros que marcaron el camino de la banda.

Clásicos argentinos, invitados y una noche de celebración

El espectáculo tendrá como eje un repertorio de grandes clásicos del rock argentino, con una puesta especialmente preparada para la ocasión. La Concubina Band promete una noche intensa, con invitados especiales, momentos emotivos y el clima de fiesta que caracteriza sus presentaciones en vivo.

LA- CONCUBINA B- 2
La formación completa de La Concubina Band subirá al escenario junto a artistas invitados para repasar grandes clásicos del rock nacional.

La formación completa de La Concubina Band subirá al escenario junto a artistas invitados para repasar grandes clásicos del rock nacional.

“Si sos argentino no podés perderte este impresionante show argentino”, anticipan los integrantes del grupo, en la previa de una celebración que combinará nostalgia, aplausos, guitarras y canciones para cantar de pie.

Las entradas para La Concubina Band – 25 años de Rock Nacional ya están disponibles a través de EntradaWeb y en la boletería del Teatro Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Debatieron sobre la importancia de la transparencia y laintegridad en la atracción de inversiones y el crecimiento económico

Transparencia y ética: debatieron sobre su rol en la atracción de inversiones y el crecimiento económico

Remedios, cólera y dinamita: la increíble página de Los Andes que retrata la Mendoza de 1887

Remedios, cólera y dinamita: la increíble página de Los Andes que retrata la Mendoza de 1887

Néstor Majul junto al gobernador Alfredo Cornejo. (Foto de archivo tomada del perfil de Néstor Majul en X)

Elecciones intermedias y reelección del gobernador

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza.

Miércoles con alerta por Zonda y leve ascenso de la temperatura en Mendoza: qué zonas afectará