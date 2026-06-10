La Concubina Band celebra sus 25 años en el Teatro Mendoza

La banda oriunda de Mendoza festejará su historia con un show aniversario, invitados especiales y clásicos del rock argentino. Será el viernes 19 de junio.

La Concubina Band celebra 25 años de historia con un show aniversario en el Teatro Mendoza: “Si sos argentino no podés perderte este impresionante show argentino”, anticipa la banda.

La Concubina Band cumple 25 años de historia y lo celebrará con un show especial en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). La banda mendocina subirá a escena el viernes 19 de junio, a las 21, con un espectáculo dedicado al rock nacional, los clásicos argentinos y el camino recorrido sobre distintos escenarios.

La propuesta, titulada La Concubina Band – 25 años de Rock Nacional, reunirá a la formación completa, artistas invitados y un repertorio pensado para cantar de principio a fin. Será una noche de fiesta, memoria musical y energía en vivo, con canciones que forman parte del ADN sonoro de varias generaciones.

Un cuarto de siglo sobre la ruta del rock La historia de La Concubina Band está ligada a la escena mendocina, pero también a la ruta. En estos 25 años, el grupo construyó una identidad marcada por el espíritu festivo, el contacto directo con el público y la celebración del cancionero argentino.

Su recorrido incluye presentaciones en el San Rafael Rock Festival, recordados conciertos en el Teatro Mendoza junto al Tributo Oficial a la Bersuit, shows en el Teatro Imperial y temporadas consecutivas en centros turísticos como Las Leñas, Pinamar y Reñaca, Chile. Además, la banda llevó su música a escenarios de Córdoba y Buenos Aires, consolidando un camino sostenido dentro del rock nacional.

Esa trayectoria será el corazón del show aniversario. Más que una presentación, el concierto buscará funcionar como una celebración colectiva: una noche para volver sobre las canciones, los escenarios, los viajes y los encuentros que marcaron el camino de la banda.