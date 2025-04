Momentos de máxima tensión en Cuestión de Peso: qué dijo el conductor sobre ''Camilota''

El episodio de la polémica ocurrió cuando Camila fue invitada a subir a la balanza y se evidenció un aumento de 800 gramos. La reacción emocional de la joven se desató al recibir la remera roja de manos de Sergio Verón, momento en que denunció falta de comprensión: “No terminamos de contar la película. Hablan lo que ustedes quieren y lo que se entiende. Nadie me pregunta qué mier… me pasa. ¡Me voy!” , gritó antes de abandonar el estudio visiblemente afectada.

Según Massaccesi, la gravedad del hecho no radica únicamente en lo ocurrido al aire, sino también en que Camila dejó plantados a cuatro médicos con quienes tenía turno esa misma jornada.

Massaccesi dijo: “Bueno, no solo le pregunté cuatro veces qué le pasaba, sino que el final de la balanza era preguntarle cómo quería cerrar ella la historia. Y a veces cuando nos anticipamos y queremos que las cosas sean ‘como yo quiero que sean’, pasan estas cosas. No me dejó terminar”.