Wanda Nara rompió el silencio luego de su separación de L-Gante: "Hablé y me ocupé"

“Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”, aseguró. Y añadió: “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos en común. Y si me necesita, voy a estar. Tengo algo maternal”.

La confesión sobre su vida

La mediática también confesó que prefiere estar sola en este momento de su vida, y se refirió a la dificultad que le implica tener relaciones sin compromiso. “¿Sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiere ser mi novio. Entonces me pongo de novia, y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’. Hace poco dejé un anillo por ahí”, dijo con humor, sin dar nombres.