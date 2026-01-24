24 de enero de 2026 - 13:57

Entradas con descuento para el Acto Central y Repetición de la Vendimia 2026: fechas y precios

Los clientes del Banco Nación contarán con un beneficio exclusivo para la compra de las entradas.

Comienza la venta de entradas para la Vendimia 2026

Comienza la venta de entradas para la Vendimia 2026

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los clientes del Banco Nación contarán con un beneficio exclusivo para la compra de entradas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, disponible únicamente este sábado 24 de enero entre las 17 y las 20. La promoción surge de una acción conjunta entre el Banco Nación, la Subsecretaría de Cultura y la plataforma Entradaweb, y alcanza tanto al Acto Central como a su repetición.

Leé además

Presentaron el vino de la Reina de la Vendimia de General San Martín.

San Martín redobló la apuesta promocional y presentó el vino de su reina de la Vendimia

Por Enrique Pfaab
Mendoza lanza el concurso Poncho de la Vendimia – 90 Años, una convocatoria para artesanos y diseñadores

Un poncho para las reinas: Mendoza lanza un concurso de Vendimia y pone en juego $5 millones en premios

Por Redacción Sociedad

Cómo conseguir las entradas

La Subsecretaría de Cultura informó las fechas y metodología para adquirir las entradas para la Vendimia 2026, donde el Acto Central, que incluye la elección y coronación de la soberana nacional, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, seguido por una segunda noche el domingo 8 de marzo con la actuación de artistas nacionales y locales.

El Teatro Griego Frank Romero Day se prepara para recibir una vez más el máximo festejo de los mendocinos con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección general de Pablo Perri.

Cronograma y modalidad de venta

La adquisición de tickets se realizará de forma exclusiva a través del sitio www.entradaweb.com.ar. El cronograma estipula que este próximo sábado se habilitará la venta para el público nacional y extranjero, quienes podrán comprar hasta cuatro entradas por persona.

Por su parte, los mendocinos podrán acceder a sus boletos —que representan el grupo mayoritario de entradas— desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendiimia 2025
El público

El público "brilla" en las gradas del teatro giego Frank Romero Day.

Es fundamental tener en cuenta que, tras la compra digital, los asistentes deberán realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo. Los puntos habilitados para este trámite se informarán próximamente.

Precios y sectores

La propuesta mantiene la tradicional denominación vinícola para sus ubicaciones, con valores diferenciados.

Precios para turistas nacionales y extranjeros

En este caso los precios del Acto Central serán:

  • Sector Malbec: $70.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $50.000
  • Sector Chardonnay: $45.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $50.000
  • Sector Bonarda: $45.000

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será:

  • Sector Malbec: $56.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $42.000
  • Sector Chardonnay: $39.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $42.000
  • Sector Bonarda: $39.000

Precios para mendocinos

El valor de las entradas del Acto Central son:

  • Sector Malbec: $42.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $28.000
  • Sector Chardonnay: $21.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $28.000
  • Sector Bonarda: $14.000

Los valores para la Repetición serán:

  • Sector Malbec: $28.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $21.000
  • Sector Chardonnay: $14.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $21.000
  • Sector Bonarda, $11.000

Como es habitual, las entradas del sector Torrontés no estarán a la venta, ya que están reservadas exclusivamente para personas con discapacidad. El gobierno provincial anunciará en breve la metodología específica para que este colectivo pueda acceder a sus respectivos tickets.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La puesta “90 cosechas de una misma cepa” tendrá 7.500 prendas. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

La Vendimia tendrá un vestuario histórico: 70% de 7.500 piezas son recuperadas de 90 años de fiestas

Por Verónica De Vita
¿bandana en la vendimia 2026? la aclaracion oficial tras los dichos de lowrdez en lam

¿Bandana en la Vendimia 2026? La aclaración oficial tras los dichos de Lowrdez en LAM

Por Redacción Espectáculos
Mara Valentina Lizana Muñoz, electa Reina de la Vendimia de Junín.

Junín coronó a Mara Valentina Lizana Muñoz como su reina de la Vendimia en una noche memorable

Por Enrique Pfaab
Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera.

Vuelven a operar a Bastián, el niño de 8 años atropellado en Pinamar: su pronóstico es reservado

Por Redacción Sociedad