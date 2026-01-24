Entradas con descuento para el Acto Central y Repetición de la Vendimia 2026: fechas y precios

Los clientes del Banco Nación contarán con un beneficio exclusivo para la compra de entradas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , disponible únicamente este sábado 24 de enero entre las 17 y las 20 . La promoción surge de una acción conjunta entre el Banco Nación, la Subsecretaría de Cultura y la plataforma Entradaweb, y alcanza tanto al Acto Central como a su repetición.

La Subsecretaría de Cultura informó las fechas y metodología para adquirir las entradas para la Vendimia 2026 , donde el Acto Central , que incluye la elección y coronación de la soberana nacional, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo , seguido por una segunda noche el domingo 8 de marzo con la actuación de artistas nacionales y locales.

El Teatro Griego Frank Romero Day se prepara para recibir una vez más el máximo festejo de los mendocinos con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa” , bajo la dirección general de Pablo Perri.

La adquisición de tickets se realizará de forma exclusiva a través del sitio www.entradaweb.com.ar . El cronograma estipula que este próximo sábado se habilitará la venta para el público nacional y extranjero , quienes podrán comprar hasta cuatro entradas por persona.

Por su parte, los mendocinos podrán acceder a sus boletos —que representan el grupo mayoritario de entradas— desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendiimia 2025 El público "brilla" en las gradas del teatro giego Frank Romero Day. Los Andes / Delfina Álvarez

Es fundamental tener en cuenta que, tras la compra digital, los asistentes deberán realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo. Los puntos habilitados para este trámite se informarán próximamente.

Precios y sectores

La propuesta mantiene la tradicional denominación vinícola para sus ubicaciones, con valores diferenciados.

Precios para turistas nacionales y extranjeros

En este caso los precios del Acto Central serán:

Sector Malbec: $70.000

$70.000 Sector Cabernet Sauvignon: $50.000

$50.000 Sector Chardonnay: $45.000

$45.000 Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000

$63.000 Sector Tempranillo 1 y 5: $50.000

$50.000 Sector Bonarda: $45.000

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será:

Sector Malbec: $56.000

$56.000 Sector Cabernet Sauvignon: $42.000

$42.000 Sector Chardonnay: $39.000

$39.000 Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000

$49.000 Sector Tempranillo 1 y 5: $42.000

$42.000 Sector Bonarda: $39.000

Precios para mendocinos

El valor de las entradas del Acto Central son:

Sector Malbec: $42.000

$42.000 Sector Cabernet Sauvignon: $28.000

$28.000 Sector Chardonnay: $21.000

$21.000 Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

$35.000 Sector Tempranillo 1 y 5: $28.000

$28.000 Sector Bonarda: $14.000

Los valores para la Repetición serán:

Sector Malbec: $28.000

$28.000 Sector Cabernet Sauvignon: $21.000

$21.000 Sector Chardonnay: $14.000

$14.000 Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

$28.000 Sector Tempranillo 1 y 5: $21.000

$21.000 Sector Bonarda, $11.000

Como es habitual, las entradas del sector Torrontés no estarán a la venta, ya que están reservadas exclusivamente para personas con discapacidad. El gobierno provincial anunciará en breve la metodología específica para que este colectivo pueda acceder a sus respectivos tickets.