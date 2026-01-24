Entradas con descuento para el Acto Central y Repetición de la Vendimia 2026: fechas y precios

Los clientes del Banco Nación contarán con un beneficio exclusivo para la compra de entradas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, disponible únicamente este sábado 24 de enero entre las 17 y las 20. La promoción surge de una acción conjunta entre el Banco Nación, la Subsecretaría de Cultura y la plataforma Entradaweb, y alcanza tanto al Acto Central como a su repetición.
La Subsecretaría de Cultura informó las fechas y metodología para adquirir las entradas para la Vendimia 2026, donde el Acto Central, que incluye la elección y coronación de la soberana nacional, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, seguido por una segunda noche el domingo 8 de marzo con la actuación de artistas nacionales y locales.
El Teatro Griego Frank Romero Day se prepara para recibir una vez más el máximo festejo de los mendocinos con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección general de Pablo Perri.
Cronograma y modalidad de venta
La adquisición de tickets se realizará de forma exclusiva a través del sitio www.entradaweb.com.ar. El cronograma estipula que este próximo sábado se habilitará la venta para el público nacional y extranjero, quienes podrán comprar hasta cuatro entradas por persona.
Por su parte, los mendocinos podrán acceder a sus boletos —que representan el grupo mayoritario de entradas— desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 8 de marzo inclusive.
Es fundamental tener en cuenta que, tras la compra digital, los asistentes deberán realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo. Los puntos habilitados para este trámite se informarán próximamente.
La propuesta mantiene la tradicional denominación vinícola para sus ubicaciones, con valores diferenciados.
Precios para turistas nacionales y extranjeros
En este caso los precios del Acto Central serán:
Sector Malbec: $70.000
Sector Cabernet Sauvignon: $50.000
Sector Chardonnay: $45.000
Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000
Sector Tempranillo 1 y 5: $50.000
Sector Bonarda: $45.000
En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será:
Sector Malbec: $56.000
Sector Cabernet Sauvignon: $42.000
Sector Chardonnay: $39.000
Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000
Sector Tempranillo 1 y 5: $42.000
Sector Bonarda: $39.000
Precios para mendocinos
El valor de las entradas del Acto Central son:
Sector Malbec: $42.000
Sector Cabernet Sauvignon: $28.000
Sector Chardonnay: $21.000
Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000
Sector Tempranillo 1 y 5: $28.000
Sector Bonarda: $14.000
Los valores para la Repetición serán:
Sector Malbec: $28.000
Sector Cabernet Sauvignon: $21.000
Sector Chardonnay: $14.000
Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000
Sector Tempranillo 1 y 5: $21.000
Sector Bonarda, $11.000
Como es habitual, las entradas del sector Torrontés no estarán a la venta, ya que están reservadas exclusivamente para personas con discapacidad. El gobierno provincial anunciará en breve la metodología específica para que este colectivo pueda acceder a sus respectivos tickets.