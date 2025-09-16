16 de septiembre de 2025 - 16:49

El segundo Encuentro Provincial de Teatro Breve se realizará en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Este miércoles y jueves, el teatro provincial tiene una cita en Guaymallén, donde, además de las representaciones, se reflexionará sobre la importancia de esta disciplina en la educación.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El teatro mendocino vuelve a ser protagonista con la realización de la segunda edición del Encuentro Provincial de Teatro BreveExperiencias Escénicas en Contexto”, una propuesta que busca tender puentes entre la cultura y la educación a través de montajes breves que recuperan historias, mitos y relatos de la dramaturgia local.

Leé además

como es intrepida, la obra de danza y teatro donde el publico tiene la ultima palabra

Cómo es "Intrépida", la obra de danza y teatro donde el público tiene la última palabra

Por Redacción Espectáculos
campedrinos, el duo mas aplaudido del nuevo folclore, se presentara en el teatro mendoza

Campedrinos, el dúo más aplaudido del nuevo folclore, se presentará en el teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos

La cita será este 17 y 18 de septiembre, en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, con funciones en doble turno: de 9 a 13 y de 14 a 18. El encuentro, impulsado por la Coordinación de Educación Artística de la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, se perfila como un espacio de intercambio para estudiantes, docentes y la comunidad mendocina.

image

El teatro: una experiencia transformadora

Además de las obras, la programación incluye conversatorios bajo el eje “El teatro en la educación”, a cargo de referentes locales de la escena. El miércoles 17, a las 11.40, expondrá Sandra Viggiani, mientras que a las 16.20 será el turno de Pinty Saba. El jueves 18 participarán Fabián Sevilla (12.20) y Fabián Castellani (16.40), quienes aportarán su mirada sobre la función pedagógica y cultural del teatro.

La programación completa puede consultarse aquí.

El valor de la iniciativa ha sido reconocido oficialmente: el Honorable Consejo de Senadores de Mendoza declaró al encuentro de Interés mediante la Resolución 813-2025, lo que subraya su relevancia como experiencia cultural y educativa.

El proyecto apunta a revitalizar la dramaturgia mendocina mediante obras cortas que transitan de la comedia al drama, con el fin de estimular nuevas audiencias y enriquecer los procesos de enseñanza. Desde la comprensión lectora y la escritura hasta el pensamiento crítico y la capacidad de simbolizar, el teatro breve se convierte en una herramienta que, con agilidad y frescura, promueve la reflexión sobre la realidad local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el teatro independencia prende sus luces para una gala imperdible con el awards american academy of ballet

El Teatro Independencia prende sus luces para una gala imperdible con el Awards American Academy of Ballet

Por Redacción Espectáculos
diego topa llega al teatro plaza con es tiempo de jugar, su nueva aventura musical para toda la familia

Diego Topa llega al teatro Plaza con "Es tiempo de jugar", su nueva aventura musical para toda la familia

Por Redacción Espectáculos
La música está en todas partes. Hacer visible el ritmo es una de las propuestas, la exitosa compañía israelí que presenta Currents con elenco plenamente argentino. 

Mayumana llega a Mendoza con "Currents": ritmo, humor y energía sin fronteras

Por Ariel Búmbalo
La menor de las hijas de Mario Pergolini debutó hace poco en el teatro.

Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini: rechazó la televisión para seguir su pasión

Por Agustín Zamora