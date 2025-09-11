Cómo es "Intrépida", la obra de danza y teatro donde el público tiene la última palabra

Este viernes, en el teatro Quintanilla, se verá esta pieza multidisciplinaria, donde el público elige las decisiones de los personajes.

Este viernes 12 de septiembre, el Teatro Quintanilla será escenario de una experiencia escénica fuera de lo común. Se trata de "Intrépida", una propuesta interdisciplinaria que combina danza, música y teatro en un formato interactivo, donde el público no será un mero espectador, sino un actor clave en el desarrollo de la historia.

La función será a las 22 horas y las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Entradaweb.com.ar. Con "Intrépida", Valkirias invita a sumergirse en un espectáculo que rompe la cuarta pared y propone una experiencia innovadora, en la que una sola decisión puede cambiarlo todo.

A través de votaciones en tiempo real, cada asistente tendrá la posibilidad de alterar el rumbo de la trama, convirtiéndose en cómplice de la protagonista.

Cómo es la obra La obra sitúa su relato en los Estados Unidos de la década del 30, en plena Gran Depresión, y sigue a Inés Saylor, una joven de Oklahoma adicta al robo que sueña con escribir su propio destino. Su camino estará marcado por una serie de decisiones que no tomará sola: la audiencia tendrá la última palabra en cada momento crucial.

image El proyecto está impulsado por la compañía Valkirias Danza Versátil, con la participación de los artistas invitados Nahuel Arce, Bruno Arias, Santiago Petit y David Rivera.

La dramaturgia y la coreografía llevan la firma de Anita Arrieta, mientras que la dirección general está a cargo de Lautaro Volpe. El equipo creativo se completa con Diego Vergara en la asistencia coreográfica y técnica, Ludmila Espinosa en el diseño lumínico, y Candela Ferrando en vestuario y backstage. La producción general corresponde a Facundo Gallardo, con el acompañamiento de Cápsula V.