16 de septiembre de 2025 - 15:41

El Teatro Independencia prende sus luces para una gala imperdible con el Awards American Academy of Ballet

La reconocida compañía de ballet se presentará en el teatro Independencia este miércoles 17 de septiembre.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Este miércoles 17 de septiembre, el Teatro Independencia será sede del Awards American Academy of Ballet – New York, un encuentro que reunirá a jóvenes talentos y figuras destacadas de la danza. La cita comenzará a las 17 y las entradas pueden adquirirse a través de Entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro, ubicado en Chile y Espejo, Ciudad.

El espectáculo ofrecerá una variada programación con coreografías grupales e individuales de ballet clásico, en las que los bailarines mostrarán su técnica y expresividad artística.

image

Previo a la gala, a las 14, se realizará una audición en la Sala Genoveva Sagués, bajo la dirección de la maestra María José Cimmino.

El American Academy of Ballet (AAB) es un programa educativo de prestigio internacional que busca potenciar las habilidades técnicas y artísticas de los estudiantes, otorgándoles además la posibilidad de acceder a instancias de formación en la escuela de Nueva York. Actualmente, el programa se desarrolla en más de 18 países.

Los AAB Performance Awards son reconocidos en el mundo de la danza como una plataforma que inspira a jóvenes bailarines, fortalece su confianza en escena y promueve la excelencia a través de la interpretación.

