El Teatro Independencia recibe un espectáculo de danza dirigido por Jovita Kemelmajer

Este miércoles 10 de septiembre, el teatro Independencia recibirá una propuesta imperdible para los amantes de la danza y sus múltiples expresiones.

Este miércoles 10 de septiembre, a las 21.30, el escenario del Teatro Independencia será el espacio para un encuentro con la danza y la creación colectiva. Allí se estrenará “ Caos onírico ”, una propuesta dirigida por Jovita Kemelmajer que invita a explorar los múltiples significados de los sueños y su impacto en la comunicación y el movimiento.

El espectáculo cuenta con la participación del Elenco Valkirias Danza Versátil y la colaboración de artistas invitados como Llanca Berjeli (actriz y cantante), Santi Pettit (actor) y Tomás Zonana (guitarra).

La danza como punto de encuentro La obra se construye a partir de referencias literarias y filosóficas que van desde Jorge Luis Borges y Calderón de la Barca hasta pasajes del "Génesis", junto con textos de Vicente Huidobro y de la propia Kemelmajer. La música, por su parte, combina piezas de Narváez, Giuliani, Tchaikovsky, Gershwin, Kitaro, Liszt y Dead Can Dance, creando una atmósfera tan diversa como enigmática.

image Las coreografías, elaboradas colectivamente, nacen de las percepciones individuales de cada intérprete y sus respuestas estéticas a la experiencia onírica. La puesta se organiza en diez momentos escénicos que recorren diferentes paisajes del sueño: desde un “Whatsapp grupal antes de acostarse” hasta la contundente declaración final de que “Soñar es poder”.

Entre los cuadros se destacan pasajes como "La noche nos impone", con palabras de Borges y música de Tchaikovsky; "Las gavillas de la envidia", inspirada en el "Génesis"; "¿Real realeza?", a partir de Calderón de la Barca; y "En la noche ojos, hojas, alas y princesas bailan", sobre un texto de Huidobro.