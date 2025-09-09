9 de septiembre de 2025 - 14:01

El Teatro Independencia recibe un espectáculo de danza dirigido por Jovita Kemelmajer

Este miércoles 10 de septiembre, el teatro Independencia recibirá una propuesta imperdible para los amantes de la danza y sus múltiples expresiones.

Captura de pantalla 2025-09-09 135132
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este miércoles 10 de septiembre, a las 21.30, el escenario del Teatro Independencia será el espacio para un encuentro con la danza y la creación colectiva. Allí se estrenará “ Caos onírico ”, una propuesta dirigida por Jovita Kemelmajer que invita a explorar los múltiples significados de los sueños y su impacto en la comunicación y el movimiento.

Leé además

para agendar: una cita con la musica mas movida de los 80, en el teatro mendoza

Para agendar: una cita con la música más "movida" de los 80, en el teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos
una historia para reir y conmoverse: pepe cibrian estrena 30 dias en el teatro sportsman de mendoza

Una historia para reír y conmoverse: Pepe Cibrián estrena "30 días" en el teatro Sportsman de Mendoza

Por Daniel Arias Fuenzalida

El espectáculo cuenta con la participación del Elenco Valkirias Danza Versátil y la colaboración de artistas invitados como Llanca Berjeli (actriz y cantante), Santi Pettit (actor) y Tomás Zonana (guitarra).

La danza como punto de encuentro

La obra se construye a partir de referencias literarias y filosóficas que van desde Jorge Luis Borges y Calderón de la Barca hasta pasajes del "Génesis", junto con textos de Vicente Huidobro y de la propia Kemelmajer. La música, por su parte, combina piezas de Narváez, Giuliani, Tchaikovsky, Gershwin, Kitaro, Liszt y Dead Can Dance, creando una atmósfera tan diversa como enigmática.

image

Las coreografías, elaboradas colectivamente, nacen de las percepciones individuales de cada intérprete y sus respuestas estéticas a la experiencia onírica. La puesta se organiza en diez momentos escénicos que recorren diferentes paisajes del sueño: desde un “Whatsapp grupal antes de acostarse” hasta la contundente declaración final de que “Soñar es poder”.

Entre los cuadros se destacan pasajes como "La noche nos impone", con palabras de Borges y música de Tchaikovsky; "Las gavillas de la envidia", inspirada en el "Génesis"; "¿Real realeza?", a partir de Calderón de la Barca; y "En la noche ojos, hojas, alas y princesas bailan", sobre un texto de Huidobro.

Las entradas tienen un valor de $15.000, con descuento para estudiantes y jubilados a $10.000, y pueden adquirirse en Entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro (Espejo y Chile, Ciudad).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Daniel Quiroga en Tony Usman, otra noche para morir. 

Daniel Quiroga lleva su obra "Tony Usman" al teatro El Círculo

Por Redacción Espectáculos
teresa parodi, en entrevista con los andes: el arte es un refugio maravilloso para el pueblo

Teresa Parodi, en entrevista con Los Andes: "El arte es un refugio maravilloso para el pueblo"

Por Daniel Arias Fuenzalida
Sergio Coco Gras. El locutor le pondrá su voz a textos de diversos autores y todo se completará con la música del ensamble MendozArts.

Cuentos Sinfónicos: narraciones a toda orquesta y con la voz de Sergio Gras

la cultura mendocina lamenta la muerte de marcelo rinaldi, alma de los dos amigos

La cultura mendocina lamenta la muerte de Marcelo Rinaldi, alma de Los Dos Amigos

Por Redacción Espectáculos