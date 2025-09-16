16 de septiembre de 2025 - 16:06

Diego Topa llega al teatro Plaza con "Es tiempo de jugar", su nueva aventura musical para toda la familia

Este viernes y sábado, Diego Topa subirá al escenario del teatro Plaza con dos shows para toda la familia.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El artista más emblemático del público infantil desembarca en Mendoza con un espectáculo que promete risas, emoción y mucha música. Con dos únicas funciones en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, Diego Topa presentará "Es tiempo de jugar", su más reciente creación, que ya conquistó a miles de familias en Buenos Aires y ahora se expande a todo el país y América Latina.

Leé además

expectativa en mendoza por el show del cantante pedro capo: las entradas estan agotadas

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Por Redacción Espectáculos
el gran dyango regresa a mendoza: donde comprar las entradas para el show en el arena maipu

El gran Dyango regresa a Mendoza: dónde comprar las entradas para el show en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos

La cita será el viernes 19 de septiembre a las 18 y el sábado 20 a las 11 de la mañana. Las entradas se pueden conseguir en línea a través de Entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz), de lunes a viernes entre las 9 y las 15.

Una propuesta para toda la familia

Después de dos exitosas temporadas en la Avenida Corrientes, Topa emprende una gira nacional e internacional con un espectáculo que se define como un verdadero viaje en el tiempo. En escena, dinosaurios, robots y un elenco de actores y bailarines acompañan al artista en una experiencia visual y sonora que invita a cantar, bailar y soñar en familia.

image

Con una producción de gran despliegue estético y un equipo creativo de primer nivel, Es Tiempo de Jugar combina canciones, coreografías y un relato que busca emocionar tanto a los más chicos como a los adultos que los acompañan.

La palabra de Diego Topa

Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi amado país y a muchos países de Latinoamérica, donde siempre me reciben con mucho amor. Es un espectáculo, que tiene como co-creador y director a mi amigo Emiliano Dionisi, en el que me acompañan, por tercer año consecutivo, Gustavo Carrizo como coreógrafo y Ramiro Delgado sobre el escenario, y este año Marina Caracciolo será la figura femenina", adelantó.

"Es una historia musical fantástica, con canciones extraordinarias y llena de emociones. Un proyecto espectacular, que quienes la vivieron durante las dos temporadas en Buenos Aires, no dejaron de alentar su regreso. Así que llegar a toda la Argentina y algunos países de América Latina con esta obra tan querida me llena de orgullo y felicidad", señaló el artista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

link de entradas para el nuevo show de lali esposito en velez: como comprar y precios

Link de entradas para el nuevo show de Lali Espósito en Vélez: cómo comprar y precios

Por Redacción Espectáculos
karamelo santo vuelve a mendoza con un show para celebrar mas de tres decadas de rock y fiesta

Karamelo Santo vuelve a Mendoza con un show para celebrar más de tres décadas de rock y fiesta

Por Redacción Espectáculos
La cantante Taylor Swift generó especulaciones mediáticas sobre rumores de posible embarazo tras su inusual aparición en el partido de su pareja.

Crecen los rumores de embarazo de Taylor Swift tras su extraña aparición en el partido de Travis Kelce

Por Redacción Espectáculos
lo que nunca quise escuchar: el dramatico relato de daniela celis sobre como se entero del accidente de thiago medina

"Lo que nunca quise escuchar": el dramático relato de Daniela Celis sobre cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos