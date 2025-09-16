Diego Topa llega al teatro Plaza con "Es tiempo de jugar", su nueva aventura musical para toda la familia

Este viernes y sábado, Diego Topa subirá al escenario del teatro Plaza con dos shows para toda la familia.

El artista más emblemático del público infantil desembarca en Mendoza con un espectáculo que promete risas, emoción y mucha música. Con dos únicas funciones en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, Diego Topa presentará "Es tiempo de jugar", su más reciente creación, que ya conquistó a miles de familias en Buenos Aires y ahora se expande a todo el país y América Latina.

La cita será el viernes 19 de septiembre a las 18 y el sábado 20 a las 11 de la mañana. Las entradas se pueden conseguir en línea a través de Entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz), de lunes a viernes entre las 9 y las 15.

Una propuesta para toda la familia Después de dos exitosas temporadas en la Avenida Corrientes, Topa emprende una gira nacional e internacional con un espectáculo que se define como un verdadero viaje en el tiempo. En escena, dinosaurios, robots y un elenco de actores y bailarines acompañan al artista en una experiencia visual y sonora que invita a cantar, bailar y soñar en familia.

image Con una producción de gran despliegue estético y un equipo creativo de primer nivel, Es Tiempo de Jugar combina canciones, coreografías y un relato que busca emocionar tanto a los más chicos como a los adultos que los acompañan.

La palabra de Diego Topa “Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi amado país y a muchos países de Latinoamérica, donde siempre me reciben con mucho amor. Es un espectáculo, que tiene como co-creador y director a mi amigo Emiliano Dionisi, en el que me acompañan, por tercer año consecutivo, Gustavo Carrizo como coreógrafo y Ramiro Delgado sobre el escenario, y este año Marina Caracciolo será la figura femenina", adelantó.