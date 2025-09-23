Un tren atropelló a una vaca, que dio a luz tras el impacto y provocó el hallazgo de un cadáver humano

Un accidente poco común tuvo lugar en Gijón, al norte de España , cuando un tren atropelló a una vaca que se encontraba en las inmediaciones de La Fontaciera, en las afueras de la ciudad. El animal estaba en período de gestación y, tras el impacto, dio a luz a dos terneras. La madre y una de las crías murieron, mientras que la otra ternera sobrevivió. Pero la situación no terminó ahí: en la escena hallaron un cadáver humano.

El suceso ocurrió cuando una vaca perteneciente a un ganadero local, de nombre Ramón, se alejó de su terreno y accedió a la vía ferroviaria. Al producirse el atropello, se generó el parto de forma inmediata.

Al lugar acudió la Guardia Civil para asistir a la cría sobreviviente. Durante la inspección del área, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. Según informaron medios locales, se calcula que llevaba aproximadamente cuatro meses fallecido.

Actualmente, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la persona hallada sin vida podría haber sido alguien en situación de calle. Se cree que habría descendido en el apeadero cercano y buscado refugio en una instalación abandonada próxima al lugar.

Según las autoridades, no se han encontrado signos de violencia ni indicios de actividad delictiva , y los vecinos no reportaron nada fuera de lo común. La Guardia Civil considera más probable una muerte por causas naturales, aunque aún se esperan los resultados definitivos de la autopsia.

Todavía quedan varios aspectos por esclarecer, como la identidad del fallecido, si tenía familiares que lo estuvieran buscando o alguna denuncia de desaparición, así como la posibilidad de que alguien hubiera notado algo y no lo informara. Todos estos puntos continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades.

Por otro lado, la ternera sobreviviente, bautizada como "Milagros", recibió atención veterinaria inmediata y fue trasladada nuevamente a la ganadería, donde ha mostrado una evolución positiva. Según su cuidador Ramón, “camina, anda por ahí”, ajena tanto al accidente como al hallazgo del cuerpo.

La comunidad de La Fontaciera aún se muestra sorprendida por lo ocurrido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y dar nombre y dignidad a la persona cuya muerte pasó inadvertida durante meses.