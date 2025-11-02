2 de noviembre de 2025 - 13:09

El huracán Melissa dejó al menos 28 muertos en Jamaica y advierten que podría aumentar

El devastador fenómeno meteorológico arrasó con el país de Centroamérica y desde el gobierno lamentan que tras las tareas de rescate habrá más muertos.

El huracán Melissa dejó al menos 28 muertos en Jamaica y advierten que podría aumentar.

El huracán Melissa dejó al menos 28 muertos en Jamaica y advierten que podría aumentar.



Por Redacción Mundo

La tragedia golpea a Jamaica tras el paso del huracán Melissa, que azotó la isla con categoría 5 y dejó al menos 28 muertos, según confirmó este domingo el Gobierno de Andrew Holness. El fenómeno, uno de los más potentes en décadas, causó daños catastróficos en viviendas, hospitales, rutas y servicios básicos.

La Oficina del Primer Ministro comunicó que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las comunidades que permanecen aisladas. Hasta el sábado, el número oficial de fallecidos era de 19, pero las autoridades advirtieron que los datos “se actualizan constantemente” conforme avanzan las tareas de verificación.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos”, expresó el comunicado oficial difundido por la Oficina del Primer Ministro.

El oeste de la isla fue la región más golpeada, especialmente los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James, donde Melissa tocó tierra con vientos sostenidos de más de 300 km/h.

En Black River, capital de Saint Elizabeth, comenzarán este domingo los trabajos para instalar un hospital de campaña, mientras que el Gobierno prevé extender esta medida a otros puntos críticos del país en los próximos días.

La Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM) coordina junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud el rescate de víctimas, la distribución de alimentos y la recuperación de cuerpos.

