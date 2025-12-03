3 de diciembre de 2025 - 17:49

River Plate lo busca, y cayó rendido ante los rumores: "Es el anhelo que uno tiene"

El futbolista, una de las obsesiones del entrenador Millonario Marcelo Gallardo, aseguró que quiere jugar en el club.

Román Vega, uno de los apuntados por River Plate

Uno de los integrantes de la lista de refuerzos a incorporar que entregó el técnico Marcelo Gallardo dejó abierta la posibilidad de sumarse a River Plate en el próximo mercado de pases y afirmó que su objetivo es “ser campeón”, mensaje que lo coloca de lleno en el radar del club de Núñez en su búsqueda para reforzarse pensando en 2026.

Román Vega quiere jugar en River Plate: "Sería lindo"

En diálogo con DSports Radio, el defensor subrayó que no dudaría en atender un llamado de Marcelo Gallardo, a quien calificó como “alguien muy importante para el mundo del fútbol”, y aseguró que, aunque se siente bien en Rusia, le interesa volver a sentirse protagonista.

Vega también habló del deseo que le genera la chance de jugar en un gigante del continente: “Sería lindo poder jugar en clubes de esa magnitud. Es el anhelo que uno siempre tiene”, expresó, aunque aclaró que sigue enfocado en su presente en el Zenit mientras tanto.

Por último, el lateral reconoció que uno de sus grandes objetivos es volver a pelear por un lugar en la Selección Argentina, algo que entiende que perdió estando en Rusia: “Quiero volver a sentirme importante. Tengo muchos objetivos y uno de ellos es estar en la Selección”, afirmó, dejando en claro que una vuelta al fútbol local podría impulsarlo nuevamente hacia esa meta.

Según trascendió, la directiva Millonaria comenzó a moverse para cumplir los requerimientos de Gallardo. En ese sentido, el primer apuntado es el lateral por izquierda, con el cual hubo charlas infructuosas en el anterior mercado de pases. Si bien la idea es comprarlo, desde Núñez no descartan la llegada a préstamo con opción de compra para que dispute la Liga Profesional, Copa Argentina, y el plano internacional.

