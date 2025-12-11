11 de diciembre de 2025 - 22:52

Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

El Lobo hará su debut como visitante ante Central Córdoba y cerrará el certamen con el superclásico mendocino frente a Independiente Rivadavia. Todos los partidos en su primera temporada en la Liga Profesional.

El Lobo hará su debut en Primera División en condición de visitante. 

El flamante campeón del Torneo de Primera Nacional 2025 y recién ascendido a la Primera División, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ya conoce cuándo, dónde y frente a quién será su debut. Es que, este jueves, la AFA dio a conocer el fixture del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que comenzará el 25 de enero y estará compuesto por dos zonas: A y B.

Debut en Santiago del Estero y de local frente al Santo

El Lobo integrará la Zona A y debutará como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Su primer partido como local será el 28 de enero, cuando reciba a San Lorenzo.

Superclásico mendocino en la última fecha

Los dirigidos por Ariel Broggi disputarán el superclásico mendocino ante Independiente Rivadavia en la última fecha del torneo, en el marco del cruce interzonal. En esta ocasión, la Lepra será local el 26 de abril.

Visita a Boca en La Bombonera

Además, el Lobo tendrá otro cruce destacado: visitará a Boca Juniors en La Bombonera en la octava fecha.

De esta manera, quedó confirmada la forma en que se desarrollará el torneo que dará inicio a la nueva temporada de la máxima categoría del fútbol argentino.

Los partidos del Lobo uno x uno

1ra fecha Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia Mza( 25/01)

2da fecha Gimnasia Mza vs. San Lorenzo (28-01)

3ra fecha Unión vs Gimnasia Mza (01/02)

4ta fecha Gimnasia Mza vs. Instituto (08/02)

5ta fecha Talleres vs Gimnasia Mza (15/02)

6ta fecha Gimnasia Mza vs Gimnasia y Esgrima La Plata (interzonal, 15/02)

7ma fecha Gimnasia Mza vs Independiente de Avellaneda (15/02)

8va fecha Boca Juniors vs Gimnasia Mza (1/03)

9na fecha Gimnasia Mza vs Defensa y Justicia (08/039

10ma fecha Deportivo Riestra vs Gimnasia Mza (11/03)

11ra fecha Gimnasia Mza vs Estudiantes (LP) (15/03)

12da fecha Newell's vs Gimnasia Mza (22/03)

13ra fecha Gimnasia Mza vs Vélez (05/04)

14ta fecha Platense vs Gimnasia Mza (12/04)

15ta fecha Gimnasia Mza vs Lanús ( 19/04)

16ta Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mza (Interzonal 26/04)

En el segundo semestre se invertirán se mantendrá la programación pero ser invertirán las localías. Los 8 primero de cada zona se clasificará a los octavos de final del campeonato.

