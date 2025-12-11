Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

El Lobo hará su debut como visitante ante Central Córdoba y cerrará el certamen con el superclásico mendocino frente a Independiente Rivadavia. Todos los partidos en su primera temporada en la Liga Profesional.

El Lobo hará su debut en Primera División en condición de visitante.

El flamante campeón del Torneo de Primera Nacional 2025 y recién ascendido a la Primera División, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ya conoce cuándo, dónde y frente a quién será su debut. Es que, este jueves, la AFA dio a conocer el fixture del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que comenzará el 25 de enero y estará compuesto por dos zonas: A y B.

image Debut en Santiago del Estero y de local frente al Santo El Lobo integrará la Zona A y debutará como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Su primer partido como local será el 28 de enero, cuando reciba a San Lorenzo.

image Superclásico mendocino en la última fecha Los dirigidos por Ariel Broggi disputarán el superclásico mendocino ante Independiente Rivadavia en la última fecha del torneo, en el marco del cruce interzonal. En esta ocasión, la Lepra será local el 26 de abril.

GyE Visita a Boca en La Bombonera Además, el Lobo tendrá otro cruce destacado: visitará a Boca Juniors en La Bombonera en la octava fecha.

De esta manera, quedó confirmada la forma en que se desarrollará el torneo que dará inicio a la nueva temporada de la máxima categoría del fútbol argentino.