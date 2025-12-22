Liga Mendocina: Argentino campeón, la fiesta en imágenes en San José

Tras 29 años de espera, el Boli volvió a gritar campeón en su cancha. Reviví, foto a foto, la tarde histórica en el Estadio Mauricio Serra, de la final del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).

San José está de fiesta, la Academia volvió a festejar en casa después de casi tres décadas.

Pasaron 29 años desde la última vez que Atlético Argentino gritó campeón en su propia cancha, pero la espera valió la pena. San José se vistió de celeste y blanco en una tarde dominguera infinita de pasión y amor, con Argentino nuevamente campeón.

El Boli sumó un nuevo título a su rica historia, el Torneo Clausura de Primera División de la Liga Mendociana de Fútbol (LMF), tras vencer a Fadep por 1 a 0 en una final intensa, cerrada y muy disputada.

Argentino Campeón -Clausura 2025 El entrenador de la Academia, Matías Ligutti, de solo 31 años, festejó a lo grande con la Academia. Valentina Villalobos Argentino Campeón 2025-3 Atlético Argentino campeón del torneo Clausura 2025 Valentina Villalobos Argentino campeón 2025 El central Alexis Viscarra una de la figuras de Atlético Argentino campeón. Valentina Villalobos Argentino campeón 1 Final Clausura: Argentino vs Fadep Valentina Villalobos Los hinchas colmaron el estadio de calle Mitre Un colmado Estadio Mauricio Serra vibró con el festejo de la Academia, que volvió a consagrarse ante su gente luego de casi tres décadas. Si bien el equipo de calle Mitre había levantado su último trofeo a fines de 2023, aquella definición se disputó en la cancha de Andes Talleres.

Coqui Lázzaro (Argentino campeón clausura 2025) Coqui Lázzaro una de las figuras de Atlético Argentino. Valentina Villalobos Leonardo Espíndola (Argentino campeón Clausura 2025) Atlético Argentino campeón del torneo Clausura 2025. Valentina Villalobos Clausura, Argentino Campeón 2025 Atlético Argentino campeón torneo Clausura 2025. Valentina Villalobos Argentino Campeón Clausura 2025 Atlético Argentino vs Fadep Valentina Villalobos La fiesta de la Academia Las imágenes de esta fiesta académica quedaron inmortalizadas en postales de una tarde histórica, con San José, el pueblo, la pasión y el Boli campeón.