22 de diciembre de 2025 - 02:00

Liga Mendocina: Argentino campeón, la fiesta en imágenes en San José

Tras 29 años de espera, el Boli volvió a gritar campeón en su cancha. Reviví, foto a foto, la tarde histórica en el Estadio Mauricio Serra, de la final del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).

San José está de fiesta, la Academia volvió a festejar en casa después de casi tres décadas.&nbsp;

Valentina Villalobos
Por Sergio Faria

Pasaron 29 años desde la última vez que Atlético Argentino gritó campeón en su propia cancha, pero la espera valió la pena. San José se vistió de celeste y blanco en una tarde dominguera infinita de pasión y amor, con Argentino nuevamente campeón.

El Boli sumó un nuevo título a su rica historia, el Torneo Clausura de Primera División de la Liga Mendociana de Fútbol (LMF), tras vencer a Fadep por 1 a 0 en una final intensa, cerrada y muy disputada.

Argentino Campeón -Clausura 2025
El entrenador de la Academia, Matías Ligutti, de solo 31 años, festejó a lo grande con la Academia.

Atlético Argentino campeón del torneo Clausura 2025

El central Alexis Viscarra una de la figuras de Atlético Argentino campeón.

Final Clausura: Argentino vs Fadep

Un colmado Estadio Mauricio Serra vibró con el festejo de la Academia, que volvió a consagrarse ante su gente luego de casi tres décadas. Si bien el equipo de calle Mitre había levantado su último trofeo a fines de 2023, aquella definición se disputó en la cancha de Andes Talleres.

Coqui Lázzaro una de las figuras de Atlético Argentino.

Atlético Argentino campeón del torneo Clausura 2025.

Atlético Argentino campeón torneo Clausura 2025.

Atlético Argentino vs Fadep

Las imágenes de esta fiesta académica quedaron inmortalizadas en postales de una tarde histórica, con San José, el pueblo, la pasión y el Boli campeón.

Argentino vs Fadep: La atajada espectacular del arquero Diego Atencio, en la jugada más clara que tuvo Fadep en todo el encuentro.

Atlético Argentino vs Fadep: Final del torneo Clausura 2025.

Argentino campeón del torneo Clausura 2025.

Atlético Argentino vs Fadep: Final torneo Clausura 2025

