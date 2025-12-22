Liga Mendocina: Argentino campeón, la fiesta en imágenes en San José

Pasaron 29 años desde la última vez que Atlético Argentino gritó campeón en su propia cancha, pero la espera valió la pena. San José se vistió de celeste y blanco en una tarde dominguera infinita de pasión y amor, con Argentino nuevamente campeón.
Tras 29 años de espera, el Boli volvió a gritar campeón en su cancha. Reviví, foto a foto, la tarde histórica en el Estadio Mauricio Serra, de la final del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).
El Boli sumó un nuevo título a su rica historia, el Torneo Clausura de Primera División de la Liga Mendociana de Fútbol (LMF), tras vencer a Fadep por 1 a 0 en una final intensa, cerrada y muy disputada.
Un colmado Estadio Mauricio Serra vibró con el festejo de la Academia, que volvió a consagrarse ante su gente luego de casi tres décadas. Si bien el equipo de calle Mitre había levantado su último trofeo a fines de 2023, aquella definición se disputó en la cancha de Andes Talleres.
Las imágenes de esta fiesta académica quedaron inmortalizadas en postales de una tarde histórica, con San José, el pueblo, la pasión y el Boli campeón.