Atlético Argentino rompió la racha de 29 años y volvió a celebrar en San José

Después de 29 años, Atlético Argentino volvió a gritar campeón en su propia cancha, algo que no sucedía desde 1996. En una durísima final, superó a Fadep y desató un festejo largamente esperado por su gente. Ahora, el próximo domingo volverán a verse las caras para disputar la final anual, ya que Fadep fue el ganador del torneo Apertura.

El único tanto del partido llegó en el último minuto del primer tiempo. En un contragolpe del local, Pérez cometió infracción sobre Zanettini. Del tiro libre de Herensperger nació el gol, tras un despeje. Lázzaro recuperó el balón y envió un centro buscando a Cuvertino. En el intento defensivo, Costella terminó cabeceando en contra y mandó la pelota al fondo del arco.

Un minuto antes, la situación más clara había sido para Fadep. Sánchez quedó mano a mano con Atencio, quien respondió de manera espectacular y salvó a Argentino en lo que fue la jugada más peligrosa del encuentro.

Vera alza a Lázzaro, quien envió el centro que Costella terminó enviando al fondo de su arco.

La primera aproximación clara del partido se dio a los 10 minutos, tras un centro de tiro libre desde la izquierda. Espíndola ingresó solo por derecha, pero su remate salió desviado.

A los 17', Zanettini anticipó con firmeza a Costella, en una acción fuerte que calentó el partido. Cinco minutos más tarde, el propio Zanettini ganó en el mediocampo y habilitó de cabeza a Villalobos, quien superó la marca y sacó un remate cruzado de derecha dentro del área que fue muy bien contenido por Alvea.

Argentino, con la presencia de Zanettini y el anticipo constante de Vizcarra, fue más que el "Cóndor", que apostó a esperar y sorprender de contragolpe. La "Academia" manejó la pelota y encontró espacios por el sector derecho con Cuvertino, aunque le faltó claridad en los metros finales, donde Costella, Satti y Alí se mostraron firmes en la defensa visitante.

Cuvertino ganó varios duelos individuales, pero no encontró socios para desequilibrar. Pese al ímpetu de ambos equipos, por momentos el juego se tornó desordenado, propio de una final en la que ninguno quiso regalar ventajas.

Con pelotas aéreas, Argentino buscó alternativas para llegar al arco de Alvea. En uno de esos intentos, Zanettini logró rematar desde la puerta del área grande, aunque sin sorprender al arquero, que respondió con seguridad.

Atlético Argentino En el sorteo inicial, los capitanes, Heresperger y Dellarole, con el árbitro Jorge Etem.

Sobre el cierre del primer tiempo, un error en la salida de Argentino dejó nuevamente a Sánchez mano a mano con Atencio, quien volvió a responder de gran manera y sostuvo el empate parcial hasta la jugada del gol.

Fadep se pasó de rosca

En el complemento, Fadep salió decidido a buscar la igualdad. Para ello, ejerció presión alta con Dellarole, Ramírez y Martín, sobre los laterales.

Esto le permitió tener mayor espacio a la Academia que, con la habilidad de Herensperger y la velocidad de Villalobos y Cuvertino, llegó con más comodidad al arco de Alvea. Sin embargo, no tuvo lucidez para lastimar por segunda vez. En la más clara, Cuvertino le pegó alto y mal.

Con el correr de los minutos, la visita entró en un espiral de desesperación y sus hombres se pasaron de rosca: sobre los 20', Paul Martín vio la roja.

Mientras, Atlético Argentino administró bien el hombre de más y los recursos. Si bien no tuvo brillo, fue sólido en todos los sectores.

El partido ganó en temperatura y se fueron expulsados Moyano, en el local, y Ramírez y Costella, en la visita.

Atlètico Argentino Tras el pitazo final, los hinchas de la Academia desbordaron el campo de juego para celebrar tras 29 años. Gentileza Prensa Argentino

El pitazo final desató algo más que un festejo: fue el desahogo de casi tres décadas de espera. Pasaron años difíciles, campañas que quedaron a un paso, ilusiones truncas y generaciones enteras que no habían visto a Argentino campeón en su casa (levantó el trofeo en 2023, pero lo hizo en cancha de Andes Talleres). Desde aquel 1996 hasta hoy, el club cambió, la cancha se renovó y los nombres fueron otros, pero la pasión permaneció intacta. Esta consagración no borra el pasado, lo honra. Y devuelve a su gente una alegría profunda, de esas que se guardan para siempre en la memoria colectiva, recordando que a veces la espera hace que la victoria sea aún más inolvidable.