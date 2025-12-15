Torneo Regional Amateur: Atlético Argentino venció por penales a Juventud Alianza y avanzó a octavos

Atlético Argentino logró la épica y le ganó 3 a 1 por penales a Juventud Alianza de San Juan , tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario . El resultado fue el mismo que en el partido de ida donde ambos conjuntos igualaron en cero, pero esta vez, "El Boli" avanzó de fase en el Torneo Regional Amateur.

El arquero de " El Boli " Ignacio Acordino fue la gran figura de la noche y atajó dos penales decisivos para meter al conjunto mendocino en la siguiente etapa del Torneo Regional Amateur donde se enfrentará a FADEP .

Los jugadores que tomaron la pelota y convirtieron su penal para el equipo de San José fueron: Damián Lázaro, Lucas Más y Cristian Lucero , pero el primer penal fue desperdiciado por Nicolás Chacón . Por suerte para "El Boli" emergió la figura de Ignacio Acordino atajándole dos penales a Juventud Alianza.

Atlético Argentino, que venía de ganarle a Gimnasia y Esgrima en San José, jugará frente a FADEP en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina del próximo domingo, También en San José . Lo curioso es que la Academia jugará con el mismo rival que enfrentará en los octavos de final del Regional a disputarse en enero.

En los otros enfrentamientos, FADEP se encargó de golear por 8 a 0 a Eugenio Bustos en el partido de vuelta de los 16avos de final del Torneo Regional Amateur y avanzar de fase. En el duelo entre dos equipos mendocinos, el equipo dirigido por Diego Pozo hizo la diferencia con mucha contundencia.

Ahora Atlético Argentino y FADEP se medirán en partidos de ida y vuelta para definir quién llegará a la siguiente instancia del Regional Amateur. El primer choque será en San José y la revancha en Russell.

Por otro lado, en General Alvear, Pacífico goleó 6 a 0 a Ferro y pasó a la siguiente ronda del certamen mostrando una diferencia amplia frente a su rival departamental. Mientras que en el clásico de San Rafael, Huracán le ganó 6 a 5 a Pedal por penales en un partido más que reñido y de mucha exigencia física.

Ahora, Pacífico y Huracán de San Rafael se enfrentarán en la siguiente instancia del torneo en un partido que promete muchísimo y en que se espera que sea una de las llaves más atractivas para presenciar.