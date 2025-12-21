21 de diciembre de 2025 - 11:55

Liga Mendocina: Atlético Argentino y FADEP chocan en la gran final del Clausura

La Academia y el Cóndor juegan este domingo desde las 17.30 horas, en busca del título de campeón del segundo certamen del año.

Atlético Argentino y FADEP, por la Liga Mendocina

Foto:

Prensa Argentino - FADEP
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Dos habituales animadores del plano local vuelven a chocar por la gloria máxima. Atlético Argentino y FADEP quieren cerrar el año dando la vuelta olímpica en el Clausura de la Liga Mendocina, y prometen dejar todo. Será este domingo a las 17.30 horas en el Mauricio Serra.

La Academia llegó a este duelo tras superar con claridad a Gimnasia y Esgrima, al cual venció por 3 a 0 gracias a los goles de Alexis Viscarra, Emiliano Cuvertino e Isaías Guzmán. El Cóndor, por su parte, abrochó el boleto a la definición al imponerse por penales al Deportivo Guaymallén.

A partir de lo que confirma la reglamentación del torneo, Argentino tiene el privilegio de actuar en condición de local debido a que terminó mejor ubicado en la tabla de la fase de clasificación. Además, quedó establecido que en caso de persistir el empate al cabo de los 90 minutos, habrá disparos desde el punto del penal para determinar al ganador.

Lo que puede pasar con la Final Anual:

image

El encuentro correspondiente al segundo certamen del año de la Liga Mendocina servirá para comenzar a vislumbrar lo que pasará con la Final Anual del ente rector del fútbol local, que deberá jugarse antes de que cierre el 2025.

En ese sentido, los escenarios son dos. Si gana Argentino, se medirá nuevamente ante FADEP (el ganador del Apertura) en otro duelo mano a mano. En caso de que el Cóndor se quede con el triunfo del Clausura, automáticamente se quedará también con el Anual.

