Perdió el puesto con Garnacho en Chelsea, rescindió su contrato y hoy obliga a su nuevo club a cambiar de país.

Raheem Sterling volvió a ser noticia en el fútbol europeo, pero no por un gol ni por una asistencia. Tras perder protagonismo en el Chelsea y quedar sin lugar en la rotación, el atacante inglés rescindió su vínculo y encontró una nueva oportunidad en el Feyenoord.

Sin embargo, un obstáculo inesperado obligó al club neerlandés a tomar una decisión inédita: cambiar de país para que pudiera entrenarse mientras espera la habilitación oficial.

El futbolista de 31 años no jugaba con regularidad y su situación se agravó en la competencia interna por el puesto. Con el ascenso de jóvenes como Alejandro Garnacho y otros nombres ofensivos en el radar europeo, Sterling quedó fuera de consideración y salió del club londinense.

Una vez acordada su llegada al Feyenoord , apareció el inconveniente: el inglés todavía no cuenta con la visa de trabajo para poder entrenarse y competir oficialmente en Países Bajos .

Ante ese escenario, el entrenador Robin van Persie tomó una medida poco habitual. El plantel se trasladó a Bélgica para realizar entrenamientos mientras se resuelven los trámites migratorios que impiden la inscripción formal del jugador.

Según se informó, la decisión busca que Sterling pueda integrarse al grupo y no pierda ritmo físico mientras espera la habilitación. Desde el entorno del club explicaron que el objetivo es facilitar su adaptación y mantener la cohesión del plantel en este tramo de la temporada.

De figura en Inglaterra a buscar relanzar su carrera

Sterling atraviesa un momento de transición. Supo ser protagonista en el Manchester City y pieza importante en la selección inglesa, pero en el último tiempo perdió continuidad. Su salida del Chelsea marcó el cierre de una etapa con menos minutos de los esperados.

Ahora, el desafío es recuperar ritmo competitivo en el Feyenoord y volver a ser determinante en el frente de ataque de un club que marcha segundo en la actual Eredivisie, a 14 puntos del líder PSV.