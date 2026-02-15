Barcelona apunta a Jesse Bisiwu, la joya belga de 18 años que recuerda a Lamine Yamal y aleja a Julián Álvarez

El Barcelona ya planifica la era post-Lewandowski y puso la mira en una joya belga de 18 años que sacude el mercado europeo. Esta decisión estratégica de Deco no solo busca un nuevo socio para Lamine Yamal , sino que genera una consecuencia inmediata: asegura la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

La dirección deportiva del Barcelona comenzó un monitoreo activo sobre una de las promesas más brillantes del fútbol belga. La urgencia surge porque Robert Lewandowski no continuará en la institución una vez que culmine la presente temporada, momento en el que su contrato llegará a su fin.

Ante esta vacante, el club catalán soñaba con la contratación de Julián Álvarez. Sin embargo, la operación es sumamente compleja: el Atlético de Madrid no tiene intenciones de soltar al argentino, a quien Diego Simeone considera una pieza fundamental para su esquema. Por este motivo, Deco volcó su atención hacia juveniles con muchísima proyección a futuro que puedan acompañar a Lamine Yamal.

El nombre que gana fuerza en las últimas horas es el de Jesse Bisiwu , un extremo de 18 años formado en el Brujas. Su representante, Mobindi Marthy, reconoció públicamente que el club blaugrana monitorea de forma activa la situación del joven, confirmando que ya existen comunicaciones oficiales.

Según el scout Vinyl Tong, que trabaja actualmente en el Malmö , el perfil de Bisiwu refleja el de un atacante de banda moderno , ideal para un fútbol basado en la posesión. El juvenil destaca por varias cualidades técnicas específicas:

Explosividad y control preciso del balón.

Confianza total en el uno contra uno.

Capacidad para jugar desde la banda izquierda y penetrar hacia el centro con su pierna derecha.

Disciplina táctica y buen posicionamiento sin la pelota.

Bisiwu, que tiene raíces ghanesas y realizó parte de sus inferiores en el Oud-Heverlee Leuven, es comparado frecuentemente con Lamine Yamal. De hecho, expertos aseguran que su juego recuerda inevitablemente al actual "10" del Barcelona en su etapa de formación en La Masia.

Por qué el fichaje del belga asegura la permanencia de Julián Álvarez

La apuesta por Bisiwu responde a la necesidad del Barcelona de volver a las grandes planas mediante la incorporación de talentos emergentes a largo plazo, más que incorporaciones inmediatas al primer equipo. Aunque el club catalán mantiene el deseo por Julián Álvarez, la irrupción de este "nuevo Yamal" alivia la presión sobre el delantero argentino.

Actualmente, Bisiwu se encuentra adquiriendo experiencia en el Club NXT, la filial del Brujas, y recientemente renovó su contrato con el equipo belga hasta el año 2027. Su representante pidió calma ante el interés de los clubes de élite, enfatizando que manejarán el crecimiento del jugador "paso a paso".

Julián Álvarez Julián Álvarez anotó tres goles para el Atlético de Madrid

Para el Atlético de Madrid, este interés del Barcelona por Bisiwu es una noticia positiva, ya que permiten que "La Araña" se consolide como el estandarte del proyecto de Simeone en Madrid.