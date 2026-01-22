22 de enero de 2026 - 14:23

Dónde jugará Julián Álvarez este año, según Fabrizio Romano

El especialista en mercado de pases confirmó que la situación del atacante en el Atlético de Madrid no se resolverá en enero y hay interés de varios clubes grandes.

Por Francisco Moreno

De acuerdo con la información difundida por Romano, no habrá decisiones ni movimientos en enero ni en febrero, y tampoco se esperan novedades concretas en el corto plazo. La historia, como definió el propio periodista, “es para seguir”, ya que tanto el club como el entorno del jugador mantienen abiertas distintas posibilidades de cara a la próxima temporada.

El Atlético de Madrid y un presente exigente para Julián Álvarez

En el arranque de 2026, Julián Álvarez atraviesa un momento de exigencia deportiva. El delantero argentino acumula varios partidos sin convertir goles, una situación que generó cierta presión mediática, aunque no alteró la valoración que el club tiene sobre su potencial y su importancia dentro del plantel.

Desde el Atlético de Madrid, la postura sigue siendo clara: la intención es que el jugador continúe, pero el desenlace final dependerá de múltiples factores, entre ellos el rol que tenga en el equipo, el cierre de la temporada y las oportunidades que puedan aparecer en el mercado.

Fabrizio Romano: “No es una historia para enero”

Fabrizio Romano fue contundente al analizar el escenario del atacante argentino. El especialista en transferencias explicó que no hay negociaciones avanzadas, ni ofertas formales sobre la mesa, y que cualquier definición quedará postergada hasta mitad de año.

“El futuro de Julián Álvarez sigue muy abierto y es una historia para seguir”, señaló Romano, dejando en claro que el delantero no tomará decisiones apresuradas y que su situación será evaluada con tiempo, una vez finalizada la temporada europea.

La "Araña" es considerado uno de los mejores delanteros del mundo

Recordemos que, en los últimos meses, surgieron versiones que vinculan a Julián Álvarez con otros clubes importantes del continente. Sin embargo, Romano aclaró que por ahora no existe ningún acuerdo ni conversaciones avanzadas, y que no le faltarán opciones, aunque insistió en que todavía es temprano para hablar de destinos específicos.

