Dónde jugará Julián Álvarez este año, según Fabrizio Romano

El especialista en mercado de pases confirmó que la situación del atacante en el Atlético de Madrid no se resolverá en enero y hay interés de varios clubes grandes.

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas más observados del fútbol europeo. Pese a estar actualmente en el Atlético de Madrid, el delantero argentino todavía no tiene asegurada su continuidad a largo plazo y su situación recién podría resolverse en el verano europeo, según confirmó Fabrizio Romano, uno de los especialistas del mercado de pases internacional.

De acuerdo con la información difundida por Romano, no habrá decisiones ni movimientos en enero ni en febrero, y tampoco se esperan novedades concretas en el corto plazo. La historia, como definió el propio periodista, “es para seguir”, ya que tanto el club como el entorno del jugador mantienen abiertas distintas posibilidades de cara a la próxima temporada.

En el arranque de 2026, Julián Álvarez atraviesa un momento de exigencia deportiva. El delantero argentino acumula varios partidos sin convertir goles, una situación que generó cierta presión mediática, aunque no alteró la valoración que el club tiene sobre su potencial y su importancia dentro del plantel.

Desde el Atlético de Madrid, la postura sigue siendo clara: la intención es que el jugador continúe, pero el desenlace final dependerá de múltiples factores, entre ellos el rol que tenga en el equipo, el cierre de la temporada y las oportunidades que puedan aparecer en el mercado.

Fabrizio Romano: "No es una historia para enero" Fabrizio Romano fue contundente al analizar el escenario del atacante argentino. El especialista en transferencias explicó que no hay negociaciones avanzadas, ni ofertas formales sobre la mesa, y que cualquier definición quedará postergada hasta mitad de año.