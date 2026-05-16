Manchester City derrotó a Chelsea y alcanzó otro doblete inglés

Manchester City volvió a demostrar por qué domina el fútbol inglés. El equipo de Pep Guardiola derrotó 1 a 0 a Chelsea en Wembley y se consagró campeón de la FA Cup 2025-2026 gracias a un golazo de Antoine Semenyo en el segundo tiempo. Así, los Citizens completaron un nuevo doblete doméstico tras haber conquistado también la Carabao Cup meses atrás.

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La final tuvo todos los ingredientes de un duelo grande: intensidad, tensión y dos equipos que se respetaron demasiado en el inicio. Durante los primeros minutos hubo más estudio que riesgo, aunque el City fue el primero en avisar. Omar Marmoush tuvo una c hance clara dentro del área tras una serie de rebotes, pero Robert Sánchez reaccionó a tiempo para sostener el cero.

Chelsea recién logró inquietar pasada la mitad de la etapa inicial. Enzo Fernández comandó una contra rápida y habilitó a Joao Pedro, aunque el delantero no pudo resolver ante la presión defensiva y desperdició una situación prometedora.

¡AH NO, QUE GOLAZO DEL CITY! SEMENYO SE INVENTÓ UN TACAZO INFERNAL Y MARCÓ EL 1-0 ANTE CHELSEA EN LA FINAL. Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ieLgHrPgqK

Gracias a un golazo de Antoine Semeny o en el segundo tiempo, el Manchester se consagró campeón de la FA Cup 2025-2026

El equipo de Guardiola apoyado en la figura de Haaland

Con el correr de los minutos, el conjunto de Guardiola empezó a inclinar la cancha a partir de la presión alta y el control de la pelota. Haaland tuvo dos ocasiones importantes antes del descanso: primero con un zurdazo incómodo dentro del área y luego con una definición más clara que obligó a otra gran respuesta de Sánchez. Incluso el noruego llegó a convertir tras una asistencia de Matheus Nunes, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

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Manchester City era más y lo confirmó definitivamente en el complemento. Nico O’Reilly comenzó a encontrar espacios por izquierda y Semenyo empezó a transformarse en una amenaza constante para la defensa de Chelsea. Primero avisó con un cabezazo que se fue por encima del travesaño y, a los 72 minutos, terminó marcando la diferencia.

Semenyo y un golazo de taco

La jugada del gol resumió toda la jerarquía ofensiva del City. Haaland desbordó por derecha y lanzó un centro preciso al corazón del área, donde apareció Semenyo para definir de taco y desatar la locura de los hinchas celestes en Wembley. Un recurso técnico brillante para romper una final cerrada.

Chelsea sintió el golpe y salió decidido a buscar el empate. Enzo Fernández estuvo cerca con un intento incómodo dentro del área y luego asistió a Pedro Neto, cuyo remate con destino de gol fue desviado por James Trafford. El conjunto londinense empujó hasta el final, pero nunca logró quebrar la solidez defensiva del City.

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En los últimos minutos, los de Guardiola también tuvieron oportunidades para liquidarlo. Matheus Nunes estrelló una pelota en el palo y Rayan Cherki exigió otra gran intervención de Sánchez. Sin embargo, el 1 a 0 terminó siendo suficiente para que Manchester City celebrara un nuevo título.

Con esta conquista, el equipo de Guardiola ratificó su dominio en Inglaterra y sumó otra FA Cup a sus vitrinas. Además, cerró una temporada local brillante con dos títulos y la sensación de seguir marcando el ritmo del fútbol británico.