Alejandro Garnacho y un partido más que especial contra su ex equipo

Después de una salida poco amistosa de los Red Devils, el delantero argentinoAlejandro Garnacho volverá con el Chelsea a Old Trafford para enfrentarse con su ex equipo Manchester United,en el marco de la quinta fecha de la English Premier League.

Cómo llegan Manchester United y Chelsea al duelo entre ambos: image El choque, con su cuota innegable de morbo, tendrá lugar este sábado desde las 13.30 horas de Argentina, y centrará su atención en el futbolista hispano argentino Alejandro Garnacho, que llegó en este mercado de pases tras ser marginado del plantel del United por el entrenador Amorim.

Quinto con ocho unidades, la escuadra del italiano Enzo Maresca llega a este partido tras empatar 2-2 con el Brentford en la pasada jornada. Los Blues igualaron en el debut ante el Crystal Palace y sumaron de a tres en las siguientes dos fechas ante el Fulham y el West Ham United.

Por su parte, los del portugués Ruben Amorim están decimocuartos con cuatro puntos a raíz de una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo, que viene de perder el clásico con el City, tuvo su único triunfo hace dos fechas cuando le ganó 3-2 al Burnley en condición de local.

Garnacho y Amorim cara a cara: Alejandro Garnacho y Ruben Amorim Alejandro Garnacho y Ruben Amorim Si bien la relación entre el DT y el jugador comenzó a tener grietas en el inicio de la temporada anterior, todo explotó en la recta final. Tras no contar con los minutos que quería en la final perdida por UEFA Europa League ante el Tottenham, Garnacho explotó públicamente y aseguró: "fue una mierda, no le ganamos a nadie”. Eso se sumó a actos de indisciplina, lo que llevó a que el luso decida no tenerlo más en cuenta.