Lejos de Argentina, Alejandro Garnacho fue condenado por exceso de velocidad y deberá pagar una costosa multa

El futbolista argentino superó el límite de velocidad en las afueras del predio del Manchester United y recibió una sanción económica de más de 1.800 libras.

Alejandro Garnacho fue condenado por conducir con exceso de velocidad en las cercanías del predio de entrenamiento de Carrington. El extremo argentino se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool, reconociendo que circulaba a 80 km/h en una zona permitida de 65 km/h. El episodio ocurrió apenas cuatro días antes de su millonaria transferencia al Chelsea.

El incidente vial tuvo lugar el 26 de agosto de 2025, mientras el jugador todavía formaba parte del plantel del Manchester United. Garnacho conducía su Audi RS3 negro cuando fue registrado por un radar superando en 15 km/h el límite de velocidad establecido en Carrington Lane. A través de su defensa legal, el deportista expresó sentirse "avergonzado" y ofreció disculpas públicas al tribunal por su imprudencia al volante.

image Alejandro Garnacho con uno de sus autos. El desglose de la multa y la quita de puntos La magistrada Jane Haynes dictó una sentencia que incluye diversas obligaciones financieras y administrativas para el futbolista. La condena principal consiste en una multa de 800 euros, a la que se sumó la quita de tres puntos en su permiso de conducir. Adicionalmente, el jugador tiene la obligación de abonar 140 euros en costas judiciales y un recargo de 300 euros para el servicio a las víctimas.

Sin embargo, el monto total a pagar asciende debido a otros cargos aplicados por el tribunal tras admitir la infracción. Se le impuso una multa adicional de 660 libras, junto con 120 libras en costas y un recargo de 264 libras. La acusación inicial por no responder a tiempo a la solicitud policial de identificación fue retirada luego de que el mediocampista confesara el delito.

Alejandro Garnacho y Ruben Amorim Alejandro Garnacho y Ruben Amorim Un cierre de etapa accidentado en Manchester Este episodio judicial sacó a la luz la tensión vivida por el joven futbolista en sus últimos días como integrante del Manchester United. Al momento de la infracción, su salida ya estaba negociada debido a un distanciamiento con el entrenador Ruben Amorim. El técnico lo había relegado luego de que Garnacho criticara públicamente su papel en la final de la Europa League.