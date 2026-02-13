13 de febrero de 2026 - 21:28

La curiosa nueva camiseta de Godoy Cruz, con un guiño al pasado

Para afrontar la Primera Nacional, el Tomba apeló a la mística y la historia en un intento por recuperar la sonrisa.

La amarilla, nueva casaca de Godoy Cruz

Por Emanuel Cenci

La camiseta de Godoy Cruz que remonta a otra época:

De manera sorpresiva, el Expreso compartió una foto en las redes sociales que remonta al pasado en la categoría en la que actualmente se encuentra. En la parte superior, el abrazo tras un gol del Tanque Giménez, con la camiseta amarilla. Abajo, el entrañable goleador posando con una nueva indumentaria de ese mismo color junto a Mariano Torresi, otro símbolo de esos tiempos.

Minutos más tarde, el plantel Tombino que tiene a su cargo la responsabilidad de retornar a Primera División salió a disputar su partido debut ante Ciudad de Bolívar con ese particular modelo. Los más memoriosos lo recordaron al instante. No es un simple diseño, es un mensaje que invita a volver a las raíces, honrar el sacrificio y conectar con esas jornadas de ilusión en la Primera B Nacional.

La historia de una camiseta muy particular y el recuerdo de Diario Los Andes:

El color elegido no es fruto de la casualidad y se remonta al año 2002, cuando Lotto presentó un diseño muy particular para la disputa de varios encuentros de una época humilde y de lucha para el club.

El estreno ocurrió el 7 de septiembre, en una victoria 5 a 0 ante Almagro en el Malvinas Argentinas. Esa jornada, Diario Los Andes contó: "el Tomba fue un tractor amarillo". Algunos días más tarde, el 14 de ese mismo mes, Godoy Cruz cayó en su visita a Alta Córdoba ante Instituto por 3 a 0.

La vida de esa camiseta fue efímera, quedando solamente en el recuerdo de los fanáticos y en el placard de algún afortunado coleccionista. Ahora, 24 años después, el amarillo vuelve como cábala en momentos difíciles.

