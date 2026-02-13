La curiosa nueva camiseta de Godoy Cruz, con un guiño al pasado

Para afrontar la Primera Nacional, el Tomba apeló a la mística y la historia en un intento por recuperar la sonrisa.

Las caras de los hinchas lo decía todo. El Estadio Feliciano Gambarte lucía lleno de fanáticos incrédulos, nostálgicos, y algunos hasta sorprendidos por el nuevo diseño de la camiseta de Godoy Cruz para disputar la primera fecha de la Primera Nacional.

La camiseta de Godoy Cruz que remonta a otra época: image De manera sorpresiva, el Expreso compartió una foto en las redes sociales que remonta al pasado en la categoría en la que actualmente se encuentra. En la parte superior, el abrazo tras un gol del Tanque Giménez, con la camiseta amarilla. Abajo, el entrañable goleador posando con una nueva indumentaria de ese mismo color junto a Mariano Torresi, otro símbolo de esos tiempos.

Minutos más tarde, el plantel Tombino que tiene a su cargo la responsabilidad de retornar a Primera División salió a disputar su partido debut ante Ciudad de Bolívar con ese particular modelo. Los más memoriosos lo recordaron al instante. No es un simple diseño, es un mensaje que invita a volver a las raíces, honrar el sacrificio y conectar con esas jornadas de ilusión en la Primera B Nacional.

La historia de una camiseta muy particular y el recuerdo de Diario Los Andes: Embed Godoy Cruz con camiseta amarilla: 07/09/2002 vs. Almagro (5-0) en el Malvinas y 14/09/2002 vs Instituto en Córdoba (0-3). https://t.co/qhjXCEOVim pic.twitter.com/TermyDMnlh — Mati Sosa (@Sosa_Mati) February 13, 2026 El color elegido no es fruto de la casualidad y se remonta al año 2002, cuando Lotto presentó un diseño muy particular para la disputa de varios encuentros de una época humilde y de lucha para el club.

El estreno ocurrió el 7 de septiembre, en una victoria 5 a 0 ante Almagro en el Malvinas Argentinas. Esa jornada, Diario Los Andes contó: "el Tomba fue un tractor amarillo". Algunos días más tarde, el 14 de ese mismo mes, Godoy Cruz cayó en su visita a Alta Córdoba ante Instituto por 3 a 0.