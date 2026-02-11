Godoy Cruz inicia una nueva etapa en Primera Nacional

Godoy Cruz comenzará este viernes su primera temporada en la Primera Nacional. Desde las 21.30 recibirá a Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte, en el inicio de un nuevo desafío deportivo para la institución. El árbitro del encuentro será Juan Pafundi.
Tras 17 años en la Primera División, el Tomba descendió en diciembre pasado luego de muy malas campañas que lo llevaron a resignar su lugar en la Liga Profesional. Fue un duro golpe para el club y el fútbol mendocino, que ahora deberá reconstruirse con el objetivo claro de regresar cuanto antes a la máxima categoría.
Nuevo ciclo con Mariano Toedtli
Con nuevo entrenador, el cordobés Mariano Toedtli, el Expreso realizó una intensa pretemporada y sumó varios refuerzos, teniendo en cuenta que muchos de los futbolistas que integraban el plantel de Primera emigraron tras el descenso.
En total son seis las incorporaciones. La última en arribar fue la del delantero paraguayo de 23 años Willian Riquelme, proveniente de Guaireña, de la segunda división de su país. Anteriormente se habían sumado Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco y Federico Milo, lateral izquierdo que llegó junto a Riquelme.
Una pretemporada exigente
Durante la etapa de preparación, Godoy Cruz disputó varios encuentros amistosos. Enfrentó a las reservas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, y también a San Martín de San Juan, equipo con el que jugó el último partido en la Liga Profesional, categoría de la que descendieron ambos.
Frente al conjunto sanjuanino registró un empate y una derrota. En total, el equipo de Toedtli disputó seis amistosos: empató dos y perdió cuatro. El entrenador probó distintas formaciones, aunque se estima que el once inicial podría ser el que igualó 1 a 1 ante San Martín.
El regreso desde el ascenso
El Tomba tendrá por delante una temporada exigente en 2026.Primero deberá recuperar juego e identidad, y luego sostener la regularidadnecesaria para pelear por el regreso a la Liga Profesional. No será una tarea sencilla, pero el club cuenta con una estructura sólida, experiencia institucional y futbolistas de jerarquía que pueden ilusionar con el retorno.
Este es el plantel Tombino
Arqueros: Nicolás Claa, Roberto Ramírez y Santiago Correa.
Defensores: Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán, Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán y Federico Milo.
Medio campistas: Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orozco, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Ezequiel Tejada y Julián Alberti.
Delanteros: Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme y Oscar González, Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez.