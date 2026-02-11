Godoy Cruz inicia una nueva etapa en Primera Nacional

Tras 17 años en la máxima categoría, el Tomba debuta este viernes frente a Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte con plantel renovado y la ilusión de regresar a la Liga Profesional.

Mariano Toedtli el entrenador del Tomba ya conoce sus rivales para la temporada 2026.

Godoy Cruz comenzará este viernes su primera temporada en la Primera Nacional. Desde las 21.30 recibirá a Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte, en el inicio de un nuevo desafío deportivo para la institución. El árbitro del encuentro será Juan Pafundi.

Tras 17 años en la Primera División, el Tomba descendió en diciembre pasado luego de muy malas campañas que lo llevaron a resignar su lugar en la Liga Profesional. Fue un duro golpe para el club y el fútbol mendocino, que ahora deberá reconstruirse con el objetivo claro de regresar cuanto antes a la máxima categoría.

image El entrenador de Godoy Cruz, Mariano Toedtli. Ramiro Gómez Nuevo ciclo con Mariano Toedtli Con nuevo entrenador, el cordobés Mariano Toedtli, el Expreso realizó una intensa pretemporada y sumó varios refuerzos, teniendo en cuenta que muchos de los futbolistas que integraban el plantel de Primera emigraron tras el descenso.

En total son seis las incorporaciones. La última en arribar fue la del delantero paraguayo de 23 años Willian Riquelme, proveniente de Guaireña, de la segunda división de su país. Anteriormente se habían sumado Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco y Federico Milo, lateral izquierdo que llegó junto a Riquelme.

Una pretemporada exigente Durante la etapa de preparación, Godoy Cruz disputó varios encuentros amistosos. Enfrentó a las reservas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, y también a San Martín de San Juan, equipo con el que jugó el último partido en la Liga Profesional, categoría de la que descendieron ambos.