11 de febrero de 2026 - 12:07

Godoy Cruz regresa al Feliciano Gambarte y hay un dato que preocupa a los hinchas

Tras semanas de incertidumbre y rumores de traslado al Malvinas Argentinas, el club confirmó su localía, pese a la presión de una estadística negra.

Godoy Cruz Antonio Tomba.

Godoy Cruz Antonio Tomba.

Foto:

Por Francisco Moreno

La espera para el hincha de Godoy Cruz está llegando a su fin, pero el anuncio oficial trajo consigo una cuota de alivio y otra de preocupación. El Expreso debutará en la Primera Nacional este viernes a las 21:30 frente a Ciudad Bolívar, priorizando el regreso a su casa pese al estado de su terreno de juego.

Leé además

Una dura baja para Godoy Cruz antes del comienzo en la Primera Nacional.

Una baja sensible para Godoy Cruz: Federico Rasmussen es nuevo jugador de Colón

Por Redacción Deportes
En el Predio de Coquimbito, el Expreso y el Cruzado disputaron dos encuentros amistosos en ambos casos se impuso (1  a 0)el equipo dirigido por Alexis Matteo.

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Godoy Cruz afinan detalles para el debut

Por Sergio Faria

La incertidumbre sobre la sede del primer partido de la temporada generó tensiones internas entre quienes preferían la logística del Estadio Malvinas Argentinas y quienes defendían la localía en el Feliciano Gambarte. Finalmente, la dirigencia confirmó que el sentido de pertenencia pesó más que las dificultades técnicas.

El objetivo central de este ciclo es claro: el operativo "Retorno a Primera División". Para lograrlo, el equipo deberá hacerse fuerte en un escenario que hoy presenta desafíos tanto en lo deportivo como en lo institucional debido a las obras vigentes y las inclemencias climáticas.

image
Trabajo a contrarreloj en el Feliciano Gambarte para el debut del pr&oacute;ximo viernes.

Trabajo a contrarreloj en el Feliciano Gambarte para el debut del próximo viernes.

Godoy Cruz y el peso de la pertenencia frente a un césped en crisis

El Feliciano Gambarte se encuentra actualmente en un proceso de resiembra y acondicionamiento de infraestructura. Sin embargo, las intensas lluvias de las últimas semanas complicaron los trabajos y despertaron la intranquilidad de los fanáticos al filtrarse imágenes del estado actual del pasto.

Aunque existieron gestiones de último momento y consultas para trasladar el encuentro al Malvinas Argentinas, las averiguaciones logísticas no prosperaron. De esta manera, el plantel deberá adaptarse a un terreno que luce claramente afectado para recibir al equipo de Bolívar bajo el arbitraje de Juan Pafundi.

image
Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz.

Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz.

El fantasma de la racha negativa que el Tomba debe quebrar

Más allá del estado del campo, existe una consecuencia estadística que inquieta al entorno bodeguero. Desde el histórico regreso a su estadio el 19 de julio de 2025, los números en el Gambarte fueron llamativamente esquivos para el Expreso.

Los datos oficiales revelan un panorama complejo para este debut, ya que Godoy Cruz nunca logró ganar un partido oficial en el Feliciano Gambarte desde su retorno. Esa seguidilla de malos resultados como local fue determinante para que el club perdiera la categoría, por lo que el encuentro del viernes representa la oportunidad inmediata de cortar esta racha negativa y empezar el torneo con el pie derecho.

clubgodoycruzoficial_632331720_18385638373155349_3519335951982305619_n

El club lanzó la convocatoria bajo el lema "El viernes nos vemos en casa", reafirmando el compromiso con su estadio propio a pesar de las adversidades. La decisión está tomada y el riesgo es alto: Godoy Cruz pone en juego su ilusión de ascenso en el mismo césped que, hasta ahora, solo le trajo dificultades estadísticas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

Atentos hinchas de Godoy Cruz y Maipú: AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

El video muestra cómo los seres queridos cavaban mientras los trabajadores municipales observaban perplejos la situación.

Escándalo en un cementerio: familiares del muerto se quejaron por el tamaño de la fosa y la agrandaron

Por Redacción Sociedad
Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz.

Un choque dejó varios heridos en Godoy Cruz: un vehículo habría cruzado en rojo

Por Redacción Policiales
la vida de liliana bodoc a 8 anos de su muerte, en aconcagua radio

La vida de Liliana Bodoc a 8 años de su muerte, en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos