Un choque dejó varios heridos en Godoy Cruz: un vehículo habría cruzado en rojo

El siniestro ocurrió en la intersección de Rodríguez Peña y Urquiza. Los ocupantes de uno de los vehículos quedaron atrapados y debieron ser rescatados por Bomberos.

Un accidente vial ocurrido este domingo por la tarde dejó un saldo de seis personas heridas, entre ellas cuatro menores, luego de una colisión entre un Ford Ka y una Renault Duster Oroch en una intersección semaforizada.

El hecho se registró alrededor de las 13.30, en el cruce de Carril Rodríguez Peña y calle Urquiza, jurisdicción de la Subcomisaría ZIM, Godoy Cruz. De acuerdo al parte policial, el Ford Ka circulaba por Urquiza en sentido sur–norte cuando, al llegar a la intersección, fue impactado por la Duster Oroch, que se desplazaba por Rodríguez Peña de oeste a este.

Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz. Prensa Seguridad La conductora del Ford Ka fue identificada como N.A.N., de 33 años, de Maipú, que iba acompañada de C. L.C., de 3 años, con el mismo domicilio. Por otra parte, el conductor de la Renault Duster Oroch fue identificado como M.N.V.P., de 36 años, de Maipú, que iba en compañía de M.C.G., de 61 años, de N. J.V., de 61 años; del menor G.N.V., de 13 años, y de J.L.V., de 5 años.

Según el testimonio de testigos, la Renault Duster Oroch habría cruzado el semáforo en rojo, lo que provocó el choque. A raíz del impacto, los ocupantes del Ford Ka quedaron atrapados dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes realizaron las tareas de rescate.

Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz. Seguridad En el lugar trabajó personal policial, Tránsito Municipal y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales médicos diagnosticaron diversas lesiones a los involucrados, incluyendo fracturas y politraumatismos por accidente vial, y dispusieron varios traslados a centros asistenciales.