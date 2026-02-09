Escándalo en un cementerio: familiares del muerto se quejaron por el tamaño de la fosa y la agrandaron

Una situación tan insólita como incómoda se vivió durante las últimas horas en el cementerio de Godoy Cruz , y se viralizó en las redes sociales. Según se observa en el video, con tintes de escándalo y que dura poco más de dos minutos, los familiares de un difunto (cuyo cuerpo ya se encontraba en el féretro) tomaron palas y, por su cuenta, decidieron ampliar la fosa que los trabajadores del lugar habían cavado para depositar los restos.

En la secuencia se observa el evidente enojo de quienes, pala en mano, ampliaban la fosa ante la atónita mirada de dos empleados del cementerio . Desde la comuna de Godoy Cruz aclararon que el foso inicial hecho por los empleados del cementerio tenía las medidas correspondientes para alojar el ataúd y que, incluso, en la misma secuencia de imágenes se observa que el elemento es retirado del lugar ante la decisión unilateral de los familiares de agrandarlo . También, resaltaron la violencia con que estas personas trataron a los trabajadores del cementerio, al tiempo que aclararon que despedían un fuerte olor a bebidas alcohólicas .

El video, de 124 segundos , habla por sí solo: visiblemente enojados, familiares de una persona fallecida cavan en una de las parcelas del cementerio godoicruceño. La secuencia es filmada por una mujer -parte de este grupo-, quien llega a enfocar a una pareja de trabajadores del lugar mirando prácticamente inmóviles . Mientras amplían el pozo, los hombres no ocultan su enojo y manifiestan que la apertura original era demasiado pequeña para el ataúd.

De hecho, el video comienza cuando retiran el ataúd y lo apoyan en el suelo para poder empezar a cavar y agrandarlo . El video no tardó en viralizarse en TikTok , donde ya cuenta con más de 2,7 millones de visualizaciones .

Además, en el video se escucha como los allegados al fallecido reclaman que la fosa no cumplía con las medidas adecuadas para realizar el entierro . Todo el registro audiovisual fue difundido por la usuaria @mariaalbornoz137 , quien compartió lo ocurrido en su cuenta.

El episodio generó debate en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que un momento de tanto dolor haya sido filmado y expuesto públicamente.

Otras personas compartieron experiencias similares. Una usuaria relató que, hace cuatro años, presenció una situación parecida en el mismo cementerio. “Todos estábamos esperando el entierro y la fosa era demasiado chica, no tenía ni la profundidad ni el largo del ataúd. Con todo el dolor que estaban viviendo su marido e hijos, tuvieron que agarrar una pala y agrandarla ellos mismos. Fueron momentos de mucha angustia y enojo”, escribió.

Embed @losandesdiario | Fueron a enterrar a su difunto y el cajón no entraba en la fosa Familiares y amigos llegaron a un cementerio mendocino para despedir los restos de su difunto y se encontraron con que el ataúd no entraba en la fosa que había cavado personal municipal. Inmediatamente, familiares del fallecido tomaron palas y comenzaron a cavar un pozo de mayor profundidad y tamaño, para luego poder colocar el cajón y enterrarlo en paz. Las imágenes del doloroso momento fueron compartidas en TikTok por la cuenta @mariaalbornoz137 original sound - losandesonline1

Qué dijeron desde la Municipalidad de Godoy Cruz

Consultados por Los Andes, desde la Municipalidad de Godoy Cruz (de la que depende el cementerio donde transcurrió esta escena) se detuvieron en distintos puntos. Por un lado, aclararon que en la fosa inicial el féretro estaba perfectamente encajado y que no había quedado chica. De hecho, confirmaron que -como ocurre tradicionalmente- los trabajadores consultaron con la cochería el momento en que llegarían los restos y las dimensiones del ataúd para, ya con esa información, proceder a cavar y tener todo listo para este difícil momento.

Desde la comuna aclararon que, al comienzo del video, se escucha la voz de una persona a quien no se ve en cámara -aparentemente, del empleado de la cochería que hizo el traslado- y que confirma que las medidas son las correctas. Más allá de este aviso, los familiares del difundo eligieron ignorarlo y procedieron a ampliar la fosa (por su cuenta).

Aunque se escucha a una de las mujeres quejarse porque la profundidad no era de dos metros, desde Godoy Cruz aclararon que -por norma- la profundidad debe ser de entre 70 y 80 centímetros (que es la que tenía al comienzo), y no de dos metros (como reclamaban los familiares).

También explicaron que, en medio de una situación violenta, los hombres les quitaron las palas y herramientas de trabajo a los empleados del cementerio (esos mismos que fueron filmados en el video) para, sin siquiera consultarlo, agrandar la fosa. Y que, por supuesto, en contexto no era el mejor para explicarles a estas personas que se había procedido correctamente.

Más allá de estas aclaraciones, confirmaron que se ha iniciado un sumario para constatar toda la información del episodio. Allí se recabarán testimonios, se analizarán las imágenes del video y, en base a todo ello, la resolución recaerá en el área legal de la comuna. También indicaron que es la primera vez que se registra un episodio de esta índole en el cementerio.