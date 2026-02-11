Maipú comienza a palpitar la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo

El evento cultural y turístico más convocante del departamento regresará la semana del viernes 20 de marzo y ya se perfila como una de las propuestas más esperadas de la agenda provincial.

Maipú se prepara para vivir la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo, un evento que ya se consolidó como uno de los más convocantes y emblemáticos de Mendoza. La nueva edición se desarrollará durante la semana del viernes 20 de marzo, y marcará el regreso de una celebración que año tras año reúne a miles de vecinos y turistas.

Luego del éxito de su última edición, que convocó a más de 120 mil personas a lo largo de cuatro jornadas en el Parque Metropolitano, el festival vuelve a posicionarse como una propuesta central dentro del calendario cultural y turístico de la provincia. Su crecimiento sostenido lo transformó en una cita ineludible, tanto por su calidad artística como por la experiencia integral que ofrece.

El Festival del Malbec y el Olivo combina música en vivo, identidad local y propuestas gastronómicas, en un entorno pensado para el encuentro y la celebración. A lo largo de sus ediciones, el Teatro Griego de Maipú y el predio del Parque Metropolitano se consolidaron como escenarios de referencia para esta gran fiesta cultural.