11 de febrero de 2026 - 15:03

Quién es el mendocino que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus: nadie puede creer su historia

Se trata de un jubilado que cobra la mínima. Hizo su apuesta en una agencia de Godoy Cruz. ¿Cuánto le restan por el impuesto al premio?

La agencia N° 510 Los Carris, en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

En la foto, el agenciero Germán Carrizo. La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

En la foto, el agenciero Germán Carrizo. La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

En la foto, el agenciero Germán Carrizo. La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

En la foto, el agenciero Germán Carrizo. La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

En la foto, el agenciero Germán Carrizo. La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

En la foto, el agenciero Germán Carrizo. La agencia N° 510 "Los Carris", en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El lunes a la noche, mientras en muchas casas mendocinas el Loto Plus era apenas un número más en la pantalla, en una esquina clásica de Godoy Cruz alguien cruzaba los dedos. En la agencia de quiniela N° 510 “Los Carris”, en Colón y Tiburcio Benegas, había un pálpito. Y no era exagerado: el pozo era récord, rozaba los 6.000 millones de pesos y había un solo ganador en todo el país.

Horas después, el deseo se transformó en certeza. El cartón ganador había salido de esa agencia barrial. Detrás de los números, una historia que conmovió incluso a los propios vendedores: un jubilado mendocino que cobra la mínima ganó un premio total de $5.707.768.415,73.

Por un lado, $1.902.589.471,91 correspondientes a los seis aciertos del Tradicional con los números 00, 05, 11, 13, 26 y 30. Por el otro, $3.805.178.943,82 por el “número plus por tradicional”.

Los casi $6.000 millones representan una cifra inédita en Mendoza. Todo por una apuesta de apenas $3.000.

El ganador es un jubilado que cobra el haber mínimo y que, según confiaron desde la agencia, juega desde hace más de 30 años en el mismo lugar.

Obviamente, el nombre del afortunado millonario no trascendió. Ya se presentó ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para iniciar los trámites y pidió preservar su identidad.

Alegría en la agencia donde se jugó el Loto Plus de casi $6.000 millones

“Vimos que había sido un ganador, un solo ganador a nivel nacional, y acá en Mendoza cruzamos los dedos para que nos tocara a nosotros”, contó Germán Carrizo a Los Andes. Él y su hijo Renzo atienden desde hace años la agencia "Los Carris" -un guiño a su apellido- en Godoy Cruz.

“El lunes, toda la noche, por lo menos yo, tenía la incertidumbre de que el ganador apareciera. Muchas veces he escuchado que por ahí pierden la boleta o no aparecen. Entonces, gracias a Dios, apareció. Fue directamente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos”, recordó el agenciero.

La tranquilidad llegó cuando el jubilado confirmó su premio y comenzó el trámite formal para cobrar. Ahora resta el proceso administrativo y las deducciones correspondientes.

Según la Ley 20.630 -que existe desde 1974- y sus posteriores actualizaciones, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

Como a todo ganador, al mendocino del Loto Plus récord se le aplica impuesto del 31% sobre el 90% del premio. En resumidas palabras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva para las arcas públicas el 27,9% del monto, es decir, unos $1.541.097.472,25.

Otro 2% irá como "premio estímulo" para la agencia vendedora del ticket.

“Contento porque a una persona jubilada le hace mucha falta. Felices con mi hijo de haber dado la posibilidad de un nuevo millonario acá en Mendoza”, expresó esta mañana Germán, todavía emocionado.

Cómo se juega al Loto Plus

Similar al Quini 6, el Loto Plus se juega con seis números del 00 al 45 más un número adicional del 0 al 9. El cartón, que cuesta $3.000, participa en cuatro sorteos: el Tradicional, el Match, el Desquite y el Siempre Sale. Se sortea los domingos y miércoles por la noche.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

